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Железногорские атомщики замкнули ядерный топливный цикл

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Красноярск
12:15 30 Августа 2019
атомная энергетика, энергетика, технологии
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Железногорский ГХК отправил на Белоярскую атомную станцию первую серийную партию МОКС-топлива. 18 тепловыделяющих сборок для реактора БН-800 уже доставлены на АЭС. Акт сдачи-приемки продукции подписан.

Передачу МОКС-топлива, изготовленного на ГХК, топливной компании ТВЭЛ можно считать символическим актом замыкания ядерного топливного цикла Росатома. Ядерные энергетические материалы, уже побывавшие в реакторе, снова вернулись на атомную станцию.

Создание технологической линии производства МОКС-топлива по проектному заданию было завершено на Горно-химическом комбинате в конце 2014 года. В соответствии с планом ввода в эксплуатацию, в 2015 году, линия была успешно обкатана на «холодном» материале - диоксиде урана. Были произведены первые «урановые ТВС». Однако освоение на ГХК высокопроизводительного автоматического производства с применением реального состава МОКС-топлива потребовало серьезной доработки ранее используемых технических решений. В настоящий момент на Горно-химическом комбинате идет выпуск готовой продукции, линия выводится на проектную мощность.

По словам генерального директора ГХК Петра Гаврилова, интенсивность работы была и остается очень высокой.

«Опыта ввода в эксплуатацию такого объекта ни у кого нет, нам приходилось нащупывать и решать с нуля огромное количество задач. Но сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы замкнуть ядерный топливный цикл, создать технологию, которая обеспечит человечество неуглеродной генерацией энергии на тысячу лет вперед. И мы очень благодарны всем участникам проекта за скоординированную и увлеченную работу. На проекте МОКС-топлива Росатом сработал как единая команда», - заявил он.

По материалам ГХК

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