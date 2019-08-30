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Чиновники из Железногорска скрыли данные о квартирах и кредитах

Главная Общество
Красноярск
11:26 30 Августа 2019
красноярск, общество, декларации
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Чиновники из администрации Железногорска скрыли данные о своих доходах за 2018 год — прокуратура выявила 30 нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Так, неправильно заполненные декларации подали служащие администрации и руководители муниципальных учреждений. 

«Установлено, что муниципальными служащими администрации Железногорска в справках о доходах не были указаны сведения обо всех принадлежащих им на праве собственности квартирах и транспортных средствах, а также открытых в кредитных организациях счетах», — рассказали в ведомстве. 

Кроме того, не все чиновники указали верные сведения о заработках — чаще всего служащие занижали свои доходы либо скрывали денежные поступления. 

«Аналогичные нарушения допущены руководителями 18 муниципальных учреждений», — пояснили в прокуратуре. 

Главе Железногорска предстоит разобраться со своими подчиненными — мэру предложено рассмотреть вопрос о применении к виновным лицам мер ответственности в соответствии с законом. 

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