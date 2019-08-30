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Красноярцы смогут оценить благоустройство правобережной набережной к концу сентября

Главная Общество
Красноярск
10:40 30 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Благоустройство правобережной набережной строители планируют завершить к концу сентября. На октябрь останется установка лавочек и урн, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Красноярска. В этом году подрядчик ведет реконструкцию на участке набережной длинной 700 метров от Коммунального моста до ул. Гладкова, 8а. 

«На объекте ежедневно работает около 50 человек. Запланировано два амфитеатра, велосипедная дорожка. Высадим около 120 крупномерных деревьев и около тысячи кустарников», – сообщила в ходе выездного совещания с главой города представитель подрядной организации Марина Путенкова.

На этом закончится первый этап благоустройства. Вторая часть работ по преображению зоны отдыха запланирована на следующий год. Глава города Сергей Еремин в ходе совещания заявил, что для повышения доступности набережной на спуске в районе Предмостной площади в 2020 году установят лифт. 

Кроме того, будут выделены деньги (30 млн рублей) на очистку протоки Енисея от водорослей и мусора – эту работу проведут в текущем сезоне. 

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