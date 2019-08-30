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10 новых вертолетов Ми-8АМТ поступят на службу «Норильск Авиа»

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Красноярск
09:51 30 Августа 2019
общество, красноярск, вертолет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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10 новых вертолетов Ми-8АМТ поступят на службу компании «Норильск Авиа». Решение принято в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019: холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех), «Газпромбанк Лизинг» и «Норильск Авиа» (входит в группу «Норильский никель») подписали договор о поставке техники. 

Вертолеты будут построены на авиационном заводе в Улан-Удэ. Поставки запланированы на 2020-2024 годы.

««Норильск Авиа» является единственной вертолетной компанией на полуострове Таймыр, способной удовлетворить потребности региона в авиационных услугах. Сегодня перевозчик эксплуатирует вертолеты типа Ми-8, которые не только осуществляют перевозки для производственных нужд компании, но используются в случае необходимости оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, а также выполняют важную социальную функцию - ведут санитарные рейсы и пассажирские перевозки народов Крайнего Севера в отдаленные населенные пункты», - заявил Статс-секретарь - вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.

Новые вертолеты для «Норильск Авиа» позволят обновить имеющийся парк воздушных судов, средний возраст которого 32 года. Для «Норникеля» это вклад в повышение безопасности перевозок в условиях Крайнего Севера и более надежное обеспечение устойчивого производства всех предприятий группы.

«Мы впервые подписываем лизинговый договор с «Газпромбанк Лизинг» и очень рады этому событию. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Первые два вертолета Ми-8АМТ отправятся в Норильск уже в марте следующего года и пополнят парк компании «Норильск Авиа». Ми-8АМТ - отличные машины прославленного семейства Ми-8/17, оснащенные современной авионикой, прекрасно приспособленные для эксплуатации в суровых климатических условиях Крайнего Севера - от таймырской тундры до островов Северного Ледовитого океана», - отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

По словам Алексея Белоуса, заместителя председателя правления Газпромбанка, для обновления авиапарка компания «Норильск Авиа» выбрала удобный инструмент - лизинг, применение которого становится еще выгоднее в сочетании с целевыми программами субсидирования Минпромторга. Эта сделка стала первой для Газпромбанка на рынке лизинга вертолетов. 

«Мы рады способствовать развитию транспортной инфраструктуры страны и, в частности, налаживанию вертолетного сообщения в отдаленных регионах, где другой вид транспорта нерентабелен. Уверен, что техника производства холдинга «Вертолеты России», которая хорошо зарекомендовала себя в суровых условиях эксплуатации, существенно повысит качество пассажирских перевозок, - прокомментировал топ-менеджер банка. 

Добавим, Ми-8АМТ - современный вертолет среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками, создан на базе вертолета Ми-8Т. При его разработке был учтен огромный опыт эксплуатации вертолетов семейства Ми-8 в России и за рубежом. Ми-8АМТ отличается более мощной силовой установкой, доработанной авионикой и рядом конструктивных изменений. Техника оснащена двигателями ТВ3-117ВМ и усиленной трансмиссией. Надежную навигацию на вертолете обеспечивает БМС-индикатор, работающий с системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Транспортные возможности вертолета обеспечивают перевозку до 23 пассажиров, а также перевозку грузов массой до четырех тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске. Возможности вертолетов Ми-8АМТ постоянно расширяются за счет проводимой модернизации, что позволяет им эффективно решать все более сложные и разнообразные задачи в самых сложных климатических и погодных условиях.

По материалам компании «Норникель» 

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