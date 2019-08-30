В банке вакансий Красноярского края доступно около 50 тысяч предложений

В банке вакансий краевой службы занятости представлено около 50 тысяч предложений постоянной работы. В пресс-службе краевого правительства корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили, что наиболее востребованы в регионе техники, инженеры, маркшейдеры, электрогазосварщики, машинисты установок и бульдозеров, а также водители, работники здравоохранения и образования.

На постоянную работу в Северо-Енисейский район в компанию «Соврудник» требуются инженеры по качеству, участковые маркшейдеры, горные мастера, машинисты буровой установки, электромеханики, машинисты автогрейдера, слесари по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов.

Красноярское предприятие «Радиосвязь» набирает токарей-расточников, наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением, операторов автоматической линии подготовки.

На завод «Маяк» в Канск требуются сварщики изделий из тугоплавных металлов, электросварщики, слесари по сборке металлоконструкций.

Все вакансии опубликованы на портале «Работа в России», а также на сайте краевого агентства труда и занятости населения. Также с ними можно ознакомиться, обратившись в центры занятости по месту жительства.