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В рамках акции «оБЕРЕГАй» в Кодинске заложили «бульвар выпускников»

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Красноярск
17:39 28 Августа 2019
благоустройство, акция, город, предприятие
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Сотрудники Богучанской ГЭС, учащиеся и преподаватели Центра дополнительного образования, школьники, студенты техникумов и вузов и другие жители города гидроэнергетиков Кодинска, стали участниками очередной экологической акции «оБЕРЕГАй»*. В акции приняли участие более 150 человек, самому младшему из участников, пришедшему в составе семейной команды, исполнился всего 1 год и 4 месяца. Главным событием экологического праздника, состоявшегося 28 августа, стала посадка новой аллеи декоративных кустарников. Саженцы приобретены в специализированном лесопитомнике на средства ПАО «РусГидро» и доставлены в Кодинск накануне.

Акция прошла на новой, четвертой очереди центрального городского бульвара, получившей название «Бульвар Выпускников». По традиции участники «оБЕРЕГАя» навели порядок, собрав 10 мешков мусора. Разделившись на шесть команд, подростки и взрослые высадили 85 саженцев сирени на участке от городской детской поликлиники до школы №4. В будущем этот участок бульвара должен стать одним из самых красивых и уютных уголков города, где будут проходить школьные и городские праздники.

Для юных участников акции был организован конкурс на лучшее командное фото. Все участники получили небольшие поощрительные призы от Богучанской ГЭС, победители конкурса будут определены в ближайшее время. Фотографии, размещенные в социальных сетях с хэштегом #obrergai примут участие в ежегодном конкурсе на призы РусГидро. Фотоконкурс оБЕРЕГАй проводится в трех номинациях: «Лучшая команда», «Самый красивый уголок природы» и «Selfie-оБЕРЕГАй». Основное голосование будет идти на сайте oberegai.rushydro.ru в течение 2-х недель после окончания сезона оБЕРЕГАй-2019 (октябрь-ноябрь). По итогам голосования РусГидро дарит поощрительные призы трём участникам в каждой номинации, которые наберут больше всего «лайков». В 2018 году в номинации «Лучшая команда» и «Selfie-оБЕРЕГАй» третье место заняла Юлия Станова, принимавшая участие в акции «оБЕРЕГАй», организованной Богучанской ГЭС в Кодинске.

Стремясь быть социально-ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

В рамках акции «оБЕРЕГАй» в Кодинске заложили «бульвар выпускников»



* «оБЕРЕГАй» ежегодная федеральная акция, которая стартовала в 2005 году. Акция направлена на очистку прилегающих территорий рек и водоёмов от бытового мусора, благоустройство пляжей и набережных, в том числе посадку цветов и деревьев при участии корпоративных волонтёров РусГидро, представителей муниципальных образований, СМИ, активистов общественных организаций, воспитанников детских домов, школьников, студентов вузов и средних учебных заведений, экологически ориентированных детских организаций. За период проведения акции силами 40 000 участников вывезено более 2 000 тонн мусора. Подробная информация и условия участия - на специальном сайте проекта по адресу http://oberegai.rushydro.ru/

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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