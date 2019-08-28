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Красноярка стала одной из самых красивых девушек мира

Главная Общество
Красноярск
17:00 28 Августа 2019
общество, красноярск, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярка Кристина Шенкнехт стала третьей вице-мисс конкурса «Мировая королева красоты». Финал проходил Сеуле. Модель представляла на конкурсе Сибирский федеральный округ. 

30 самых красивых девушек планеты оценивали по нескольким критериям: выход в национальных костюмах, показ в купальниках и вечерних нарядах. Первое место члены жюри отдали участнице из Южной Африки. 

«Кристина учится на теле-радиоведущую, а так же работает профессиональной моделью. Она увлекается спортом, путешествует, любит музыку и активный отдых», — рассказали в Академии международных конкурсов красоты. 

Красноярке уже предложили сотрудничество модельные агентства Южной Кореи. В скором времени ее ждет еще один конкурс красоты «Международная Посланница Туризма 2019» — он пройдет на Хайнане в сентябре. 

Фото: vk.com/academy_beauty_contest

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