Красноярка стала одной из самых красивых девушек мира

Красноярка Кристина Шенкнехт стала третьей вице-мисс конкурса «Мировая королева красоты». Финал проходил Сеуле. Модель представляла на конкурсе Сибирский федеральный округ.

30 самых красивых девушек планеты оценивали по нескольким критериям: выход в национальных костюмах, показ в купальниках и вечерних нарядах. Первое место члены жюри отдали участнице из Южной Африки.

«Кристина учится на теле-радиоведущую, а так же работает профессиональной моделью. Она увлекается спортом, путешествует, любит музыку и активный отдых», — рассказали в Академии международных конкурсов красоты.

Красноярке уже предложили сотрудничество модельные агентства Южной Кореи. В скором времени ее ждет еще один конкурс красоты «Международная Посланница Туризма 2019» — он пройдет на Хайнане в сентябре.

Фото: vk.com/academy_beauty_contest