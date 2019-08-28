В Николаевке готовят к сносу более 200 частных домов

На официальном портале красноярской мэрии опубликован документ о комплексном развитии территории в районе Николаевки. Речь идет о землях в границах улиц Сопочная, Пушкина, Революции, Чкалова и пр. Николаевский. Распоряжение подписал вице-мэр Олег Животов.

Так, в зону комплексного развития попало более 200 участков на общей площади 147,6 тысячи «квадратов». На указанной территории располагаются частные дома, всего 208 объектов недвижимости. Эта часть микрорайона относится к зоне застройки многоэтажными жилыми домами.

В документе также указано, что в течение недели собственникам отправят предупреждения о начале процесса реновации. Этим займется департамент градостроительства Красноярска.

Когда именно планируется запустить процесс сноса домов, не указывается. Как пишет Сибдом, первой территорией, на которой в Красноярске опробуют новый механизм расселения, станет улица Димитрова. Только после этого начнется освоение таких больших участков, как Николаевка.