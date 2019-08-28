Новая специализированная техника на КрАЗе облегчает труд рабочих

Для улучшения условий работы сотрудников КрАЗа на предприятии выполняется программа по снижению доли ручного труда. На данный момент проведена механизация 45% операций, выполняемых в электролизном производстве. Это более чем в 2 раза выше прошлогоднего результата. Тяжелые производственные процессы, которые традиционно выполняли электролизники, анодчики и другие специалисты предприятия, работающие в электролизных корпусах, переданы машинам. Специализированная техника изготавливается на промплощадке РУСАЛа в Красноярске.

Трудоемкие и физические сложные операции передаются технике – многофункциональным технологическим машинам (ММТ). Они оборудованы быстросъемными навесными устройствами – от гидромолотов, вил и ковшей – до щеток для уборки полов. Такие машины позволили в значительной мере сократить ручной труд при технологической обработке электролизера. Если в начале 2018 года процент механизации техобработки составлял 19,2%, то в настоящий момент этот показатель вырос до 45%. Всего для электролизного производства закуплено 32 единиц ММТ. До конца 2019 года планируется укомплектовать обрабатывающими машинами все корпуса электролиза. При этом сотрудники сохраняют свои рабочие места – они управляют специализированной техникой.

– Технологическая обработка – это наиболее трудоемкая операция по обслуживанию электролизера, и на данный момент мы полностью механизировали такие действия электролизника, как прорубка корки по периферии и в торцах электролизера, подвоз и отвоз тары с пеной, отдача сырья на электролизер, – рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов. – Механизация процессов – это только один аспект работы по улучшению условий труда. Все сотрудники снабжаются качественной, современной спецодеждой с высокой степенью защиты от опасных факторов производства. А в настоящий момент на КрАЗе проводятся испытания принципиально новых видов спецодежды: экзоскелета для снижения нагрузки на позвоночник электролизника и охладительного жилета, который обеспечивает комфортные условия работы в электролизных корпусах сотрудника, не допуская перегрева его организма.

Ежегодно КрАЗ обновляет парк спецтехники и ведет модернизацию цехов. Так, в производстве анодной массы восемь грейферных кранов склада сырого кокса оборудованы радиоэлектронными средствами дистанционного управления, что позволило исключить работу машинистов в тяжелых условиях труда. Аналогичным оборудованием планируется оснастить краны на складе анодной массы. На этом предприятие не останавливается и совместно с Рабочим советом завода идет поиск решений по дальнейшей механизации труда и снижения физических нагрузок на работников завода. Ключевую роль играет мнение и предложения самих работников.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»