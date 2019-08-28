Красноярские депутаты поддержали предложение о новом названии для Октябрьского моста

Депутаты красноярского Горсовета единогласно поддержали инициативу о переименовании Октябрьского моста. Переправу решили назвать в честь экс-главы Красноярского края Павла Федирко — он скончался 9 августа на 87-м году жизни.

«Период пребывания Павла Федирко в качестве руководителя региона стал во многом прорывным для Красноярска. Мы приросли новыми учреждениями культуры, новыми микрорайонами. Но самым знаковым объектом стал Октябрьский мост. Его строительство было лично инициативой Павла Стефановича», — сказал замести­тель руководителя департамента социального развития администрации Красноярска Денис Антонов.

Напомним, с предложением назвать Октябрьский мост в честь Павла Федирко выступил губернатор Красноярского края Александр Усс на церемонии прощания с экс-руководителем региона. Федирко возглавил край в возрасте 40 лет и руководил им с 1972 по 1987 годы. Его похоронили на Аллее Славы кладбища Бадалык.