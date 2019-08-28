Озеленители-частники похвастались гольф-полем СФУ

Около спорткомплекса СФУ заработало гольф-поле. Фотографии площадки опубликовал руководитель частной красноярской компании по ландшафтному дизайну.

Земля, на которой появилось поле для игры в гольф, принадлежит СФУ. Стоимость проекта в университете не назвали, сославшись на коммерческую тайну. Зато известно, что площадка предназначена для студентов, а не для частных занятий. В конце прошлого месяца там провели первый вузовский командный турнир.

Об элитном виде спорта в СФУ задумались еще в 2015 году — в университете запланировали ввести гольф в систему физического воспитания. Предполагалось, что в сентябре 2019 года там начнутся первые занятия со студентами, выбравшими эту специализацию.

Отметим, что обустройство поля для гольфа — затея недешевая. Разработчикам необходимо установить специальную поливочную систему, сделать насыпи, засеять землю газоном, а также оформить лунки.

Напомним, ранее в Красноярске задумались о строительстве большого гольф-поля в районе Плодово-ягодной станции. На обустройство спортивного объекта по международным стандартам потребуется около 1 млрд рублей. Финансово проект будет поддерживать крупная промышленная компания.