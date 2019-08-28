Исполнитель контракта по установке камер в Красноярске не согласен с претензиями КрУДор

Исполнитель крупного контракта по установке камер видеофиксации нарушений в Красноярском крае — ООО «АИСТ» — не согласен с претензиями заказчика (КрУДор). Подрядчик собирается решить все вопросы с краевым управлением, чтобы избежать расторжения контракта на 196,6 млн рублей. Об этом Sibnovosti.ru сообщил директор компании Александр Ампилов.

По словам руководителя, единственное нарушение, которое допустила компания, это срыв сроков исполнения контракта. На данный момент все технические неполадки в работе системы радаров устранены, а сами камеры готовы к работе в полном режиме. Позиция второй стороны очевидна — компания заинтересована в том, чтобы сохранить контракт с краевым управлением.

«Надеемся, что нам удастся решить все вопросы с заказчиком, мы в этом заинтересованы. Думаем, что КрУДор тоже», — сказал Александр Ампилов.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что КрУДор намерен судиться с компанией «АИСТ» из-за неисполнения условий контракта. Подрядчик успел установить 25 рубежей контроля: 19 комплексов появились в Красноярске, еще шесть — в других городах края. Но камеры до сих пор не заработали в полную силу. Когда это произойдет, пока неизвестно. Судьбу радаров, скорее всего, будет решать арбитраж.