Эксперты СФУ подготовят школьников к ЕГЭ

Сибирский федеральный университет открывает новый набор слушателей на очные подготовительные курсы ОГЭ и ЕГЭ для школьников. Курсы дают возможность в течение учебного года тщательно подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ и внутренних вступительных испытаний под руководством преподавателей СФУ, которые являются экспертами ОГЭ и ЕГЭ и имеют многолетний опыт работы. Старт занятий — 30 сентября 2019 года.

Как отмечает начальник отдела довузовской подготовки СФУ Наталья Карузина, очные подготовительные курсы в течение учебного года позволяют не просто подготовиться к экзаменам и повторить пройденный материал. Курс составлен так, что позволяет систематизировать уже полученные знания, углубить их, проработать проблемные моменты, узнать «фишки» для выполнения заданий ЕГЭ. «В прошлом учебном году на наших курсах к экзаменам и внутренним вступительным испытаниям готовились более 600 выпускников. Главным показателем качества подготовительных курсов для нас являются их результаты. Так, среди наших учеников есть стобалльники по литературе, ребята, сдавшие физику на 98 баллов, русский — на 96, историю — на 94. Средний балл ЕГЭ слушателей курсов по русскому языку составляет 69,5 баллов, по обществознанию — 63,5, по математике — 55,3, что абсолютно соизмеримо со средними баллами ЕГЭ в целом по России. Хочется отметить, что больше половины всех выпускников за экзамен по русскому языку получили выше 70 баллов. Также ребята успешно прошли подготовку ко внутренним вступительным испытаниям, в частности 70 % абитуриентов ИАиД, прошедших подготовку на курсах набрали более 70 баллов за черчение», — подчеркнула она.

Перечень предметов, по которым Сибирский федеральный университет осуществляет подготовку, довольно разнообразен. Для 10–11-х классов это: математика, информатика, физика, русский язык, литература, обществознание, история, английский язык, химия, биология, журналистика, композиция из геометрических тел, рисунок гипсовой головы и черчение. Для 9-х классов — математика, физика, русский язык, обществознание.

График занятий синхронизирован со школьным расписанием и выстроен так, чтобы школьники могли посещать дополнительные курсы без ущерба для основной программы. Обучение будет проходить с 16:00 до 19:00 в будние дни, с 9:00 до 15:30 в выходные. Занятия продолжительностью 4 академических часа по каждой дисциплине будут проходить один раз в неделю согласно расписанию с октября по май.

Обучение будет проходить на всех площадках университета. В зависимости от предмета, слушатели курса смогут выбрать наиболее удобный по месторасположению корпус:

Подать заявку на подготовительные курсы можно по ссылке. Для этого необходимо пройти авторизацию в личном кабинете (либо зарегистрироваться) и добавить заявку в разделе «Дополнительное образование».

Профориентационное тестирование поможет определиться с профилем обучения, максимально соответствующим индивидуальным особенностям личности. Продолжительность тестирования: 1 час 30 минут (очно). Стоимость тестирования 500 рублей.

Подробную информацию можно получить здесь:

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ