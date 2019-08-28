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Северное шоссе и Енисейский тракт в Красноярске отремонтируют к концу октября

Главная Общество
Красноярск
10:06 28 Августа 2019
автомобиль, дороги, ремонт, трасса
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске до конца дорожного сезона отремонтируют самые загруженные магистрали - Северное шоссе и Енисейский тракт. В пресс-службе городской администрации корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили, что подрядчик устранит колею на Енисейском тракте в районе путепровода по направлению в микрорайон Солнечный, а также заменит асфальт на нескольких участках. С прошлого года автомобилисты жалуются, что колея создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, особенно в зимний период.

«На Енисейском тракте укрепят откосы и отремонтируют крайнюю правую полосу движения в районе транспортной развязки. В 2017 году из-за обильных дождей здесь размыло обочину и откос, на асфальте появились трещины. Все эти проблемы ликвидируют в ходе нынешнего ремонта», - отметили в мэрии.

Также дорожникам предстоит заменить люки ливневой канализации и крепить канализационные люки. На магистралях отремонтируют остановки и нанесут новую разметку. Все работы должны быть завершены до конца октября.

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