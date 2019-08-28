Участок улицы Ленина в Красноярске перекрыт до 1 сентября

Участок ул. Ленина в Красноярске перекрыт в связи с ремонтом водопроводного колодца, который проводит компания «КрасКом». В водоканале сообщили, что движение ограничено в районе перекрестка с ул. Сурикова, рядом с поликлиникой №4.

«При движении по ул. Ленина на участке от ул. Парижской Коммуны до ул. Сурикова просим водителей соблюдать скоростной режим с учетом информации предупреждающих дорожных знаков», - обратились к автомобилистам в пресс-службе «КрасКома».

Аварийно-восстановительные работы продлятся до 19:00 воскресенья, 1 сентября, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, что в четверг, 29 августа, в центре Красноярска ограничат движение по ул. 9 Января на участке от ул. Ленина до пр. Мира. Также будет перекрыта для движения крайняя левая полоса по ул. Ленина на участке от ул. Каратанова до ул. 9 Января. Перекрытия связаны с проведением крестного хода и продлятся с 18:15 до 19:15.