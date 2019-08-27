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В борьбе за доступную среду

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Красноярск
17:48 27 Августа 2019
благоустройство, красноярск, инвалиды, комфорт
Фотография © admkrsk.ru
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В Центральном районе Красноярска администрация, активисты и маломобильные жители проверили доступность городской среды. Оказалось, что не все собственники зданий и бизнесмены готовы исполнять федеральное законодательство. Сейчас мэрия работает над тем, чтобы обобщить все имеющиеся проблемы и составить график их решения.

«Несмотря на то, что работа проводится очень серьезная, вопросов еще очень много. С бизнесом нужно работать. Случается, что предприниматели эту ситуацию понимают не до конца. Да, не все нас слышат, но, думаю, это вопрос времени», - сообщил в ходе рейда руководитель администрации Центрального района Красноярска Вадим Войцеховский.

Сейчас мэрия проводит инвентаризацию объектов городской среды на предмет доступности - наличие пандусов, звонков для вызова персонала и многого другого. После этого будет составлен план по решению возникающих вопросов.

В борьбе за доступную среду

«Обращения граждан по поводу доступной среды поступают в городской Совет и администрацию Красноярска постоянно. С 2017 года ситуация по отношению к маломобильным жителям поменялось в корне. Те же подрядчики уже автоматически занижают бордюры «в ноль», чтобы колясочникам было удобно передвигаться», - заявила депутат Красноярского городского Совета депутатов Наталья Каптелинина.

По словам Каптелининой, все обращения аккумулируются вместе, после составляется план ремонтов в рамках доступной среды на год. Если работы отсрочены на несколько месяцев, инвалид может обратиться в районную соцзащиту, чтобы ему выделили посильную помощь при передвижении. Сотрудники органов социальной защиты населения прорабатывают индивидуальные маршруты для инвалидов – план пути, по которому человеку удобно передвигаться.

Общественный контролер, маломобильный активист Ольга Шикунова призвала неравнодушных красноярцев, испытывающих проблемы с мобильностью, подключаться к их общественной работе.

В борьбе за доступную среду

«Я уже работаю два года в этой сфере. Это очень здорово, что сейчас - на моменте строительства и ремонтов - мы можем наблюдать, советовать, указывать на какие-то тонкие моменты, которые нуждаются в корректировке», - рассказала Шикунова.

При этом активистка передала заочный привет собственникам бизнеса после прогулки по центру.

«Центральный район - лицо нашего города. Мы любим здесь отдыхать. И если предприниматели хотят видеть нас своими клиентами, то все сделают. Если же нет, то мы найдем нужные нам услуги в другом месте», - резюмировала она.

Достижение доступности - процесс не быстрый. Невозможно за один ремонтный сезон привести в порядок все улицы и тротуары, дворы и магазины, дома культуры и спортивные объекты. Однако за последние два года ситуация изменилась в корне.

 

текст: Алексей Спиридонов

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