В Красноярске водитель фуры за бесценок продает подтаявшее мороженое

В Красноярске водитель фуры вынужден за бесценок продавать большую партию мороженого. В машине, которая следовала из Новосибирска в Якутск, сломался рефрижератор. Холодильник перестал работать, а сливочный груз в жаркую погоду начал таять. Информация о необычном инциденте появилась сегодня, 27 августа, в социальных сетях.

«Водитель принял решение выгрузить мороженое в холодильный склад на Северном шоссе. Большую часть груза удалось спасти, однако заказчик отказался от товара. Убытки должен возместить перевозчик», — рассказали очевидцы.

Водитель из Читы пытается реализовать мороженое в Красноярске. По словам местных жителей, купить коробку лакомства предлагают за пару сотен рублей. При этом товар является качественным, уверяют горожане. У перевозчика есть все необходимые сертификаты и документы.