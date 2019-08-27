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В Красноярске водитель фуры за бесценок продает подтаявшее мороженое

Главная Общество
Красноярск
17:00 27 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске водитель фуры вынужден за бесценок продавать большую партию мороженого. В машине, которая следовала из Новосибирска в Якутск, сломался рефрижератор. Холодильник перестал работать, а сливочный груз в жаркую погоду начал таять. Информация о необычном инциденте появилась сегодня, 27 августа, в социальных сетях. 

«Водитель принял решение выгрузить мороженое в холодильный склад на Северном шоссе. Большую часть груза удалось спасти, однако заказчик отказался от товара. Убытки должен возместить перевозчик», — рассказали очевидцы. 

Водитель из Читы пытается реализовать мороженое в Красноярске. По словам местных жителей, купить коробку лакомства предлагают за пару сотен рублей. При этом товар является качественным, уверяют горожане. У перевозчика есть все необходимые сертификаты и документы. 

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