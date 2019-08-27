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Глава краевого Союза журналистов возглавил борьбу за возвращение парковки на площади Мира

Главная Общество
Красноярск
16:30 27 Августа 2019
красноярск, общество, парковка
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава краевого Союза журналистов Дмитрий Голованов опубликовал в социальных сетях пост возмущения — поводом стала парковка на площади Мира, а точнее ее отсутствие. Свое недовольство журналист выразил в стихотворении: 

А из нашего окна 
Площадь Мира вся видна 
Вроде, площадь для людей 
Только нету их на ней 
Раньше здесь машины были 
Но для них все перекрыли 
И в проулках и дворах 
Стало слышно «ох» да «ах» 
Пробки, давка, крики, маты… 
Всех гребет эвакуатор 
Разве нет других идей? 
Это точно для людей? 

Корреспондент Sibnovosti.ru связался с главой краевого Союза журналистов. Оказалось, что отсутствие парковочных мест волнует не только Дмитрия Голованова, но и почти сотню жителей дома по пр. Мира, 3, а также предпринимателей и руководителей организаций. Все они составили коллективную жалобу в администрацию Центрального района с просьбой решить вопрос с парковкой. 

«У нас проходят различные мероприятия, журналистам неудобно приезжать на Стрелку, так как поставить автомобиль негде. А неделю назад врачам скорой пришлось идти пешком — шлагбаум перегородил улицу. Я сам пересел на общественный транспорт, в центр города на машине, ну, никак», — прокомментировал Голованов. 

В Центральном районе о жалобах жителей знают. Ограничить парковку напротив БКЗ пришлось по просьбе управляющей компании. На это, к слову, были обоснованные причины, а именно установленный знак «Пешеходная зона». В мэрии стараются решить вопрос с парковкой, чтобы довольны остались все красноярцы.

Фото: Дмитрий Голованов / facebook

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