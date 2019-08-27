Глава краевого Союза журналистов возглавил борьбу за возвращение парковки на площади Мира

Глава краевого Союза журналистов Дмитрий Голованов опубликовал в социальных сетях пост возмущения — поводом стала парковка на площади Мира, а точнее ее отсутствие. Свое недовольство журналист выразил в стихотворении:



А из нашего окна

Площадь Мира вся видна

Вроде, площадь для людей

Только нету их на ней

Раньше здесь машины были

Но для них все перекрыли

И в проулках и дворах

Стало слышно «ох» да «ах»

Пробки, давка, крики, маты…

Всех гребет эвакуатор

Разве нет других идей?

Это точно для людей?



Корреспондент Sibnovosti.ru связался с главой краевого Союза журналистов. Оказалось, что отсутствие парковочных мест волнует не только Дмитрия Голованова, но и почти сотню жителей дома по пр. Мира, 3, а также предпринимателей и руководителей организаций. Все они составили коллективную жалобу в администрацию Центрального района с просьбой решить вопрос с парковкой.

«У нас проходят различные мероприятия, журналистам неудобно приезжать на Стрелку, так как поставить автомобиль негде. А неделю назад врачам скорой пришлось идти пешком — шлагбаум перегородил улицу. Я сам пересел на общественный транспорт, в центр города на машине, ну, никак», — прокомментировал Голованов.

В Центральном районе о жалобах жителей знают. Ограничить парковку напротив БКЗ пришлось по просьбе управляющей компании. На это, к слову, были обоснованные причины, а именно установленный знак «Пешеходная зона». В мэрии стараются решить вопрос с парковкой, чтобы довольны остались все красноярцы.

Фото: Дмитрий Голованов / facebook