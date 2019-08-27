В 2020 году из Красноярска в Енисейск могут запустить авиарейсы

Из Красноярска в Енисейск могут запустить авиарейсы — такие транзиты будут пользоваться популярностью у жителей региона. Проект собираются реализовать в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Енисейска Валерия Никольского.

Аэропорт на севере региона сейчас используется под нужды санитарной авиации, спасательных служб и других государственных структур. В советское время воздушная гавань в Енисейске была одной из самых крупных в крае и уступала только красноярскому аэропорту. Авиасообщение связывало краевой центр и северные территории до начала 2000-х годов.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что пять аэропортов в Красноярском крае были переданы в федеральную собственность предприятия «Аэропорты Красноярья». В их числе была и енисейская воздушная гавань. Смена собственника позволит за счет федерации выполнить ремонтные работы взлетно-посадочных полос и терминалов.