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В 2020 году из Красноярска в Енисейск могут запустить авиарейсы

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Красноярск
14:43 27 Августа 2019
красноярск, общество, рейсы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Из Красноярска в Енисейск могут запустить авиарейсы — такие транзиты будут пользоваться популярностью у жителей региона. Проект собираются реализовать в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Енисейска Валерия Никольского. 

Аэропорт на севере региона сейчас используется под нужды санитарной авиации, спасательных служб и других государственных структур. В советское время воздушная гавань в Енисейске была одной из самых крупных в крае и уступала только красноярскому аэропорту. Авиасообщение связывало краевой центр и северные территории до начала 2000-х годов. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что пять аэропортов в Красноярском крае были переданы в федеральную собственность предприятия «Аэропорты Красноярья». В их числе была и енисейская воздушная гавань. Смена собственника позволит за счет федерации выполнить ремонтные работы взлетно-посадочных полос и терминалов. 

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