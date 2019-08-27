Красноярский школьник вернулся из экспедиции на Северный полюс

Красноярский школьник Владислав Суров вернулся из экспедиции по Северному полюсу. Специальный детский рейс выполнял атомный ледокол «50 лет Победы». Ученик 11 класса гимназии «Универс» стал единственным представителем из Красноярска. Всего в арктической экспедиции участвовали 68 детей из различных регионов России.

В рамках экспедиции школьники участвовали в образовательной программе, общались с капитаном ледокола и полярниками. Пассажиры судна увидели острова архипелага Земля Франца-Иосифа с птичьим базаром в бухте Тихой, понаблюдали за айсбергами и дикими животными. Школьникам посчастливилось увидеть тюленей, моржей и китов.

«Это было прекрасное приключение. Знакомство с очень интересными и талантливыми ребятами, опыт работы над короткометражкой, общение с капитаном. Дмитрию Викторовичу хочется сказать отдельное спасибо: он делал все, чтобы мы — участники рейса — могли рассмотреть все самое интересное и надолго запомнить это знакомство с Арктикой», — отметил после экспедиции красноярец Владислав Суров.

Фото: Валерий Василевский