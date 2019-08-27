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Красноярский школьник вернулся из экспедиции на Северный полюс

Главная Общество
Красноярск
13:44 27 Августа 2019
красноярск, общество, путешествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский школьник Владислав Суров вернулся из экспедиции по Северному полюсу. Специальный детский рейс выполнял атомный ледокол «50 лет Победы». Ученик 11 класса гимназии «Универс» стал единственным представителем из Красноярска. Всего в арктической экспедиции участвовали 68 детей из различных регионов России. 

В рамках экспедиции школьники участвовали в образовательной программе, общались с капитаном ледокола и полярниками. Пассажиры судна увидели острова архипелага Земля Франца-Иосифа с птичьим базаром в бухте Тихой, понаблюдали за айсбергами и дикими животными. Школьникам посчастливилось увидеть тюленей, моржей и китов. 

 

«Это было прекрасное приключение. Знакомство с очень интересными и талантливыми ребятами, опыт работы над короткометражкой, общение с капитаном. Дмитрию Викторовичу хочется сказать отдельное спасибо: он делал все, чтобы мы — участники рейса — могли рассмотреть все самое интересное и надолго запомнить это знакомство с Арктикой», — отметил после экспедиции красноярец Владислав Суров.

Красноярский школьник вернулся из экспедиции на Северный полюс
Фото: Валерий Василевский 

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