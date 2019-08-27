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Главный судебный пристав Красноярского края проведет личный прием

Главная Общество
Красноярск
12:49 27 Августа 2019
общество, красноярск, приемные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Главный судебный пристав Красноярского края проведет личный прием горожан по вопросам взыскания алиментов. Виталий Васильев будет консультировать красноярцев 30 августа с 10:00 до 13:00 на базе отдела судебных приставов по ул. Семафорная, 433/2. Мероприятие приурочено ко Дню знаний. 

«Для посещения мероприятия при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (или) документ, подтверждающий полномочия», — отметили в пресс-службе УФССП по Красноярскому краю.

Чтобы попасть на личный прием к главному судебному приставу региона, необходимо предварительно записаться по телефонам: 222-01-21 или 222-01-69, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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