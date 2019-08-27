Красноярка вырастила в квартире семью сурикатов

Жительница Красноярска вырастила в своей квартире семью сурикатов. Экзотические животные делят территорию и игрушки с котом и хорошо уживаются с домашним питомцем.

По словам хозяйки, дом пришлось обустроить, чтобы сурикаты не поранили себя и не навредили имуществу. Красноярка убрала все комнатные растения, чтобы животные не рыли землю. Тем не менее, без разрушений не обошлось — звери погрызли в квартире все углы.

Сурикаты требуют особого меню — они питаются червями, мышами, мраморными тараканами и сырым мясом. На еду для двух представителей семейства мангустовых у хозяйки уходит по 10 тысяч рублей в месяц.

Отметим, что сурикаты быстро привыкают к людям — они любят ласку и отзываются на клички. Эти животные хорошо чувствуют себя в теплом климате. В красноярском зоопарке мангустовых переселяют в теплые вольеры при первых заморозках.