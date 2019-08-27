Жители Каменки получили награды за героизм во время взрывов на военном арсенале

Жители поселка Каменка, спасавшие односельчан во время взрывов на военном арсенале, получили награды. Губернатор Александр Усс вручил почетные грамоты и памятные подарки людям, проявившим героизм во время чрезвычайной ситуации.

Тракторист Александр Качкин помогал жителям перебраться через железнодорожный переезд. Выезд из населенного пункта был заблокирован из-за поврежденного боеприпасами подъемного механизма. Александр Качкин, рискуя собственной жизнью, оставался в эпицентре взрывов и ковшом трактора удерживал подъемник, пока все жители не уехали из поселка.

Владимир Клепиков с супругой вывозили односельчан на своей грузовой машине – людей вплотную усадили в салон и прицеп.

Воспитатель детского сада в поселке Елена Попадык и заведующая Анастасия Русских удостоились наград за оперативные решения об эвакуации детей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Повар Татьяна Ахремюк получила грамоту губернатора за работу в пункте временного пребывания для эвакуированных жителей Каменки.

«Вы совершили по-настоящему мужественный, смелый поступок, спасая других людей. Пострадавшие от взрывов дома можно восстановить, можно купить новое имущество вместо утраченного, а человеческие жизни, тем более жизни детей, − бесценны», − отметил губернатор Александр Усс.

Напомним, в результате ЧП на военном арсенале в поселке Каменка пострадали 39 человек, один погиб.