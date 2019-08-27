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Жители Каменки получили награды за героизм во время взрывов на военном арсенале

Главная Общество
Красноярск
10:35 27 Августа 2019
общество, красноярск, награды и премии
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Жители поселка Каменка, спасавшие односельчан во время взрывов на военном арсенале, получили награды. Губернатор Александр Усс вручил почетные грамоты и памятные подарки людям, проявившим героизм во время чрезвычайной ситуации.

Тракторист Александр Качкин помогал жителям перебраться через железнодорожный переезд. Выезд из населенного пункта был заблокирован из-за поврежденного боеприпасами подъемного механизма. Александр Качкин, рискуя собственной жизнью, оставался в эпицентре взрывов и ковшом трактора удерживал подъемник, пока все жители не уехали из поселка.

Владимир Клепиков с супругой вывозили односельчан на своей грузовой машине – людей вплотную усадили в салон и прицеп. 

Воспитатель детского сада в поселке Елена Попадык и заведующая Анастасия Русских удостоились наград за оперативные решения об эвакуации детей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Повар Татьяна Ахремюк получила грамоту губернатора за работу в пункте временного пребывания для эвакуированных жителей Каменки.

«Вы совершили по-настоящему мужественный, смелый поступок, спасая других людей. Пострадавшие от взрывов дома можно восстановить, можно купить новое имущество вместо утраченного, а человеческие жизни, тем более жизни детей, − бесценны», − отметил губернатор Александр Усс. 

Напомним, в результате ЧП на военном арсенале в поселке Каменка пострадали 39 человек, один погиб.

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