В Красноярске увековечат дату открытия Универсиады

Депутаты красноярского Горсовета рассмотрят проект по увековечению даты открытия всемирной Универсиады в Красноярске. Игры стартовали в городе 2 марта 2019 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инициатива исходила от администрации города. Депутаты хотят внести изменение в существующий проект «О порядке наименования и переименования объектов в Красноярске». Если раньше зданиям, площадям, скверам и учреждениям присваивали имена людей, как в случае с Театром оперы и балета им. Хворостовского, то теперь в список предлагается включить и памятные даты.

«В перечень имен предлагается добавить даты. Депутаты сначала должны будут внести изменения в существующее положение, после чего комиссия по переименованию объектов обратится с каким-то конкретным предложением. Принятие проекта позволит в будущем увековечивать память о значительных событиях в истории Красноярска», — рассказали в Горсовете.

Запустить процесс увековечивания дат решили именно с Универсиады — это спортивное событие стало одним из самых ожидаемых и значимых в городе за последние несколько лет.