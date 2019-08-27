27 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Николаевке на три дня ограничено движение транспорта

Главная Общество
Красноярск
09:15 27 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Октябрьском районе Красноярска ограничено движение. В пресс-службе городской администрации сообщили, что с 27 по 29 августа будут перекрываться несколько участков в Николаевке. Это необходимо для проведения полевых изыскательских работ «Гражданпроектом». 

Во вторник, 27 августа, с 10:00 до 17:00 будут сужены проезжие части на участках улиц Спартаковцев и Чкалова.

В среду, 28 августа, с 9:00 до 17:00 таким же образом ограничат движение на пересечении ул. Революции - пер. 3-й Гремячий, а также по ул. 2-я Крутая.

В четверг, 29 августа, с 9:00 до 17:00 будут перекрыты полосы движения на нескольких участках ул. Юбилейная, а также на ул. Локомотивная, предупреждает корреспондент Sibnovosti.ru.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ученики красноярских школ на «продленках» будут изучать китайский язык

Ученики красноярских школ на «продленках» будут изучать китайский язык

27 Августа 2019 г.
Такая возможность появится у ребят из школ №№ 17, 32 и 155
Новости Красноярска: Суд решит судьбу камер видеофиксации нарушений в Красноярске

Суд решит судьбу камер видеофиксации нарушений в Красноярске

26 Августа 2019 г.
КрУДор обратился в высшую инстанцию
Новости Красноярска: Центральные улицы Красноярска перекроют из-за крестного хода

Центральные улицы Красноярска перекроют из-за крестного хода

26 Августа 2019 г.
Дороги закроют на один час
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС поддержала традиционную акцию «Помоги пойти учиться»

Богучанская ГЭС поддержала традиционную акцию «Помоги пойти учиться»

26 Августа 2019 г.
Сбор необходимых вещей будет завершен накануне Дня знаний
Новости Красноярска: КрУДор разрывает крупный контракт на установку камер видеофиксации нарушений

КрУДор разрывает крупный контракт на установку камер видеофиксации нарушений

26 Августа 2019 г.
Сумма контракта составляет 196,6 млн рублей
Новости Красноярска: Тысяча новых контейнеров под ТКО появится в Большемуртинском районе

Тысяча новых контейнеров под ТКО появится в Большемуртинском районе

26 Августа 2019 г.
Срок - до 1 сентбяря
Новости компаний
27/08
«Хит сезона»: красноярцам предлагают приобрести дом с участком по цене двухкомнатной квартиры
23/08
Красноярская ГЭС выступила партнером эстафетного заплыва в холодной воде по Красноярскому водохранилищу
21/08
Красноярское отделение Сбербанка приняло участие в празднике «День поля-2019»
21/08
В школу — по новому асфальту
21/08
«Красноярский цемент» отпраздновал День строителя
20/08
Защита от природных капризов: как продлить сезон барбекю в беседках до поздней осени
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Минусинска вырастил огромный помидор и выиграл автомобиль

Житель Минусинска вырастил огромный помидор и выиграл автомобиль

25 Августа 2019 г.
Вес томата — 1 кг 986 гр
Новости Красноярска: Пенсионерка из Красноярска перевела мошенникам более 5 млн рублей

Пенсионерка из Красноярска перевела мошенникам более 5 млн рублей

26 Августа 2019 г.
Женщине пообещали компенсацию за БАДы
Новости Красноярска: Пассажира рейса «Красноярск-Баку» осудят за контрабанду 2 млн рублей

Пассажира рейса «Красноярск-Баку» осудят за контрабанду 2 млн рублей

23 Августа 2019 г.
Мужчина пытался незаконно ввести наличные средства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356