В Николаевке на три дня ограничено движение транспорта

В Октябрьском районе Красноярска ограничено движение. В пресс-службе городской администрации сообщили, что с 27 по 29 августа будут перекрываться несколько участков в Николаевке. Это необходимо для проведения полевых изыскательских работ «Гражданпроектом».

Во вторник, 27 августа, с 10:00 до 17:00 будут сужены проезжие части на участках улиц Спартаковцев и Чкалова.

В среду, 28 августа, с 9:00 до 17:00 таким же образом ограничат движение на пересечении ул. Революции - пер. 3-й Гремячий, а также по ул. 2-я Крутая.

В четверг, 29 августа, с 9:00 до 17:00 будут перекрыты полосы движения на нескольких участках ул. Юбилейная, а также на ул. Локомотивная, предупреждает корреспондент Sibnovosti.ru.