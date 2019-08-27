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Ученики красноярских школ на «продленках» будут изучать китайский язык

Главная Общество
Красноярск
08:45 27 Августа 2019
общество, красноярск, школы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В трех красноярских школах на «продленках» в новом учебном году начнут преподавать китайский. Возможность изучать дополнительный язык будет у учеников школ №№ 17, 32 и 155.

В ряде учебных заведений во время «продленок» предусмотрены занятия по бисероплетению, ментальной арифметике, актерскому мастерству, тренировки по шахматам, художественной гимнастике, йоге, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе управления образования. Все эти уроки бесплатные. 

«Родители оплачивают только внеучебную деятельность, горячее питание и дополнительные образовательные услуги, для организации которых у учреждения нет собственных ресурсов. При этом питание детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума организуется за счет бюджета. Решение об оплате внеучебных мероприятий и дополнительных занятий, выходящих за рамки программы группы продленного дня, принимают сами родители», - отметили в мэрии.

Добавим, что в красноярских школах есть как послеобеденные «продленки», так и утренние, для тех, кто учится во вторую смену.

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