Ученики красноярских школ на «продленках» будут изучать китайский язык

В трех красноярских школах на «продленках» в новом учебном году начнут преподавать китайский. Возможность изучать дополнительный язык будет у учеников школ №№ 17, 32 и 155.

В ряде учебных заведений во время «продленок» предусмотрены занятия по бисероплетению, ментальной арифметике, актерскому мастерству, тренировки по шахматам, художественной гимнастике, йоге, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе управления образования. Все эти уроки бесплатные.

«Родители оплачивают только внеучебную деятельность, горячее питание и дополнительные образовательные услуги, для организации которых у учреждения нет собственных ресурсов. При этом питание детей из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума организуется за счет бюджета. Решение об оплате внеучебных мероприятий и дополнительных занятий, выходящих за рамки программы группы продленного дня, принимают сами родители», - отметили в мэрии.

Добавим, что в красноярских школах есть как послеобеденные «продленки», так и утренние, для тех, кто учится во вторую смену.