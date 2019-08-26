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Суд решит судьбу камер видеофиксации нарушений в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
17:00 26 Августа 2019
контракт, красноярск, общество, камеры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевое управление дорог ответило на запрос Sibnovosti.ru о судьбе камер видеофиксации нарушений в Красноярске. В организации объяснили, почему крупный контракт на установку приборов собираются разорвать. 

Так, подрядчик — ООО «Автоматизированные интеллектуальные системы транспорта» — заключил договор с заказчиком (КрУДор) 30 апреля. Исполнитель успел установить 25 рубежей контроля: 19 комплексов появились в Красноярске, еще шесть — в других городах края. По условиям контракта, в июне компания «АИСТ» должна была завершить тестирование камер, а с 1 июля — запустить приборы в работу. 

«Окончание монтажных работ и проведение тестирования камер было запланировано с подрядчиком до 30 июня. По факту, рубежи контроля были готовы для проведения тестирования только 23 июля», — ответил в письме Михаил Буйлов, заместитель руководителя по информационным технологиям КГКУ «КрУДор. 

Отклонения от условий контракта начались, по словам спикера, еще на этапе согласования проектной документации. 

«В соответствии с графиком работ, разработанным исполнителем, согласование проектной документации предусматривалось в срок до 31 мая, тогда как проекты были предоставлены 21 июня», — ответили в КрУДоре. 

Затем, судя по ответу управления, начались проблемы, о которых Sibnovosti.ru сообщали ранее: «АИСТ» не подготовил приборы к тестированию, сменил юридический адрес, разместил «специальные технические средства» на опоре освещения в Норильске и т.д. Все это привело подрядчика к штрафу в 1,1 млн рублей. 

Итогом длительных споров между заказчиком и исполнителем стал суд. Тем временем камеры в Красноярске и других городах так и не заработали в полном объеме. 

«По итогам тестирования были определены недостатки в части технических характеристик приборов. Все замечания были отражены в акте и направлены подрядчику для устранения. Контрольное тестирование 6 августа показало, что недостатки не были устранены», — пояснили в управлении. 

Теперь суд будет решать судьбу уже установленных камер в Красноярске: 

«Окончательная сумма штрафных санкций, а также решение о том, что делать с установленными камерами, определится только в суде», — подытожили в ведомстве.

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