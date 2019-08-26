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Центральные улицы Красноярска перекроют из-за крестного хода

Главная Общество
Красноярск
14:03 26 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске на 29 августа запланирован крестный ход вокруг Благовещенского женского монастыря. Верующие отметят праздник Успения Пресвятой Богородицы. В мэрии приняли решение на один час перекрыть центральные магистрали.

Так, в этот четверг с 18:15 до 19:15 водители не смогут проехать по ул. 9 Января на участке от ул. Ленина до пр. Мира. Кроме того, будет перекрыта левая полоса по ул. Ленина на участке от ул. Каратанова до ул. 9 Января. Автомобилистов просят скорректировать свой маршрут. 

Отметим, что с вечера 28 августа на перечисленных участках запретят остановку и парковку.

Фото: monasterium.ru
 

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