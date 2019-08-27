«Хит сезона»: красноярцам предлагают приобрести дом с участком по цене двухкомнатной квартиры

Жить в собственном доме в десяти минутах езды от Красноярска — как правило, удовольствие не из дешевых. Но стоит заглянуть в поселок Дрокино, чтобы убедиться в обратном: загородный дом с отделкой можно приобрести по цене двухкомнатной квартиры. Сегодня в поселке завершается строительство нового комплекта каркасных домов по типовому проекту «Хит сезона». Уже сейчас здесь живет более 30 семей.

Название проекта — «Хит сезона» — полностью себя оправдывает: одноэтажные дома площадью 100 квадратных метров — самый популярный у красноярцев формат загородного жилья. И это неудивительно: по цене двухкомнатной квартиры хозяева получают не только гораздо больше простора для жизни, но еще и собственную придомовую территорию — участок 7 соток. В каждом доме есть все необходимые коммуникации: септик, скважина, отопление, разводка электрики, разводка сантехники и канализации.

Невысокую стоимость удается держать благодаря каркасной технологии строительства. Как утверждают эксперты, такая технология на данный момент — самая популярная в мире. Она позволяет строить недорогие, но в то же время теплые, прочные и уютные загородные дома. А благодаря экологичности материалов в таких домах легко дышится. Дерево способно создавать уникальный микроклимат внутри помещений, который невозможно воссоздать искусственным путем. К слову, каркасное домостроение является основным типом малоэтажного строительства в Скандинавии, Финляндии, Германии, США и Японии. В России такие строения появились сравнительно недавно, и сразу были оценены по достоинству.

Дом «Хит сезона» в поселке Дрокино с черновой внутренней отделкой можно приобрести за 2 990 000 рублей, а с чистовой отделкой и полностью оборудованным санузлом — за 3 290 000 рублей. Как говорится, заезжай и живи!

Дрокино — один из самых популярных населенных пунктов в пригороде Красноярска. Путь от Красноярска до поселка не займет больше десяти минут. Здесь есть школа, детский сад, магазины, автосервис, шиномонтаж и даже страховые компании. Рядом с посёлком есть теннисные корты, волейбольная площадка, бар-ресторан и банный комплекс. Словом, есть все необходимые услуги, которые можно получить, не выезжая в город.

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