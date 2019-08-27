27 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Хит сезона»: красноярцам предлагают приобрести дом с участком по цене двухкомнатной квартиры

Главная Общество
Красноярск
08:30 27 Августа 2019
жилье, дом, недвижимость, строительство, поселок
версия для печати Ico_print

Жить в собственном доме в десяти минутах езды от Красноярска — как правило, удовольствие не из дешевых. Но стоит заглянуть в поселок Дрокино, чтобы убедиться в обратном: загородный дом с отделкой можно приобрести по цене двухкомнатной квартиры. Сегодня в поселке завершается строительство нового комплекта каркасных домов по типовому проекту «Хит сезона». Уже сейчас здесь живет более 30 семей.

Название проекта — «Хит сезона» — полностью себя оправдывает: одноэтажные дома площадью 100 квадратных метров — самый популярный у красноярцев формат загородного жилья. И это неудивительно: по цене двухкомнатной квартиры хозяева получают не только гораздо больше простора для жизни, но еще и собственную придомовую территорию — участок 7 соток. В каждом доме есть все необходимые коммуникации: септик, скважина, отопление, разводка электрики, разводка сантехники и канализации.

Невысокую стоимость удается держать благодаря каркасной технологии строительства. Как утверждают эксперты, такая технология на данный момент — самая популярная в мире. Она позволяет строить недорогие, но в то же время теплые, прочные и уютные загородные дома. А благодаря экологичности материалов в таких домах легко дышится. Дерево способно создавать уникальный микроклимат внутри помещений, который невозможно воссоздать искусственным путем. К слову, каркасное домостроение является основным типом малоэтажного строительства в Скандинавии, Финляндии, Германии, США и Японии. В России такие строения появились сравнительно недавно, и сразу были оценены по достоинству.

Дом «Хит сезона» в поселке Дрокино с черновой внутренней отделкой можно приобрести за 2 990 000 рублей, а с чистовой отделкой и полностью оборудованным санузлом — за 3 290 000 рублей. Как говорится, заезжай и живи!

Дрокино — один из самых популярных населенных пунктов в пригороде Красноярска. Путь от Красноярска до поселка не займет больше десяти минут. Здесь есть школа, детский сад, магазины, автосервис, шиномонтаж и даже страховые компании. Рядом с посёлком есть теннисные корты, волейбольная площадка, бар-ресторан и банный комплекс. Словом, есть все необходимые услуги, которые можно получить, не выезжая в город.

Телефон для записи на просмотр 231–18–33.
karkas24.ru.

Фото: Компания «Каркас Сибирь»
На правах рекламы

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Суд решит судьбу камер видеофиксации нарушений в Красноярске

Суд решит судьбу камер видеофиксации нарушений в Красноярске

26 Августа 2019 г.
КрУДор обратился в высшую инстанцию
Новости Красноярска: Центральные улицы Красноярска перекроют из-за крестного хода

Центральные улицы Красноярска перекроют из-за крестного хода

26 Августа 2019 г.
Дороги закроют на один час
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС поддержала традиционную акцию «Помоги пойти учиться»

Богучанская ГЭС поддержала традиционную акцию «Помоги пойти учиться»

26 Августа 2019 г.
Сбор необходимых вещей будет завершен накануне Дня знаний
Новости Красноярска: КрУДор разрывает крупный контракт на установку камер видеофиксации нарушений

КрУДор разрывает крупный контракт на установку камер видеофиксации нарушений

26 Августа 2019 г.
Сумма контракта составляет 196,6 млн рублей
Новости Красноярска: Тысяча новых контейнеров под ТКО появится в Большемуртинском районе

Тысяча новых контейнеров под ТКО появится в Большемуртинском районе

26 Августа 2019 г.
Срок - до 1 сентбяря
Новости Красноярска: Красноярцы опубликовали видео с дюжиной бурых медведей

Красноярцы опубликовали видео с дюжиной бурых медведей

26 Августа 2019 г.
Пользователи Сети утверждают, что хищников встретили в Богучанском районе
Новости компаний
23/08
Красноярская ГЭС выступила партнером эстафетного заплыва в холодной воде по Красноярскому водохранилищу
21/08
Красноярское отделение Сбербанка приняло участие в празднике «День поля-2019»
21/08
В школу — по новому асфальту
21/08
«Красноярский цемент» отпраздновал День строителя
20/08
Защита от природных капризов: как продлить сезон барбекю в беседках до поздней осени
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пенсионерка из Красноярска перевела мошенникам более 5 млн рублей

Пенсионерка из Красноярска перевела мошенникам более 5 млн рублей

26 Августа 2019 г.
Женщине пообещали компенсацию за БАДы
Новости Красноярска: Житель Минусинска вырастил огромный помидор и выиграл автомобиль

Житель Минусинска вырастил огромный помидор и выиграл автомобиль

25 Августа 2019 г.
Вес томата — 1 кг 986 гр
Новости Красноярска: Красноярский зоопарк не согласился обменять китайскую панду на белого медведя

Красноярский зоопарк не согласился обменять китайскую панду на белого медведя

22 Августа 2019 г.
За животное просят миллион долларов, столько же придется потратить на ее кормление
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356