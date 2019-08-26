В Красноярске на всех станциях установлены фильтры, но не все они одинаковые. На ТЭЦ-1, например, это батарейные циклонные уловители, а на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 — электрофильтры. Чем они отличаются и как работают, читайте здесь.
Как работают фильтры на красноярских ТЭЦ
Главная Общество
Красноярск13:25 26 Августа 2019 версия для печати
В статье упоминаются:
Организации: Группа «Сибирская генерирующая компания»
23/08Красноярская ГЭС выступила партнером эстафетного заплыва в холодной воде по Красноярскому водохранилищу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ