Как работают фильтры на красноярских ТЭЦ

В Красноярске на всех станциях установлены фильтры, но не все они одинаковые. На ТЭЦ-1, например, это батарейные циклонные уловители, а на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 — электрофильтры. Чем они отличаются и как работают, читайте здесь.

Фото: Сибирская генерирующая компания