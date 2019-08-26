26 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Как работают фильтры на красноярских ТЭЦ

Главная Общество
Красноярск
13:25 26 Августа 2019
технологии, энергетика, экология, техникa
версия для печати Ico_print

В Красноярске на всех станциях установлены фильтры, но не все они одинаковые. На ТЭЦ-1, например, это батарейные циклонные уловители, а на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 — электрофильтры. Чем они отличаются и как работают, читайте здесь.

Фото: Сибирская генерирующая компания

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Центральные улицы Красноярска перекроют из-за крестного хода

Центральные улицы Красноярска перекроют из-за крестного хода

26 Августа 2019 г.
Дороги закроют на один час
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС поддержала традиционную акцию «Помоги пойти учиться»

Богучанская ГЭС поддержала традиционную акцию «Помоги пойти учиться»

26 Августа 2019 г.
Сбор необходимых вещей будет завершен накануне Дня знаний
Новости Красноярска: КрУДор разрывает крупный контракт на установку камер видеофиксации нарушений

КрУДор разрывает крупный контракт на установку камер видеофиксации нарушений

26 Августа 2019 г.
Сумма контракта составляет 196,6 млн рублей
Новости Красноярска: Тысяча новых контейнеров под ТКО появится в Большемуртинском районе

Тысяча новых контейнеров под ТКО появится в Большемуртинском районе

26 Августа 2019 г.
Срок - до 1 сентбяря
Новости Красноярска: Красноярцы опубликовали видео с дюжиной бурых медведей

Красноярцы опубликовали видео с дюжиной бурых медведей

26 Августа 2019 г.
Пользователи Сети утверждают, что хищников встретили в Богучанском районе
Новости Красноярска: В труднодоступных зонах края снижается площадь лесных пожаров

В труднодоступных зонах края снижается площадь лесных пожаров

26 Августа 2019 г.
Горит 305 тысяч га леса
Новости компаний
23/08
Красноярская ГЭС выступила партнером эстафетного заплыва в холодной воде по Красноярскому водохранилищу
21/08
Красноярское отделение Сбербанка приняло участие в празднике «День поля-2019»
21/08
В школу — по новому асфальту
21/08
«Красноярский цемент» отпраздновал День строителя
20/08
Защита от природных капризов: как продлить сезон барбекю в беседках до поздней осени
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В департаменте горхозяйства Красноярска назначен новый руководитель

В департаменте горхозяйства Красноярска назначен новый руководитель

21 Августа 2019 г.
Евгений Жвакин покинул пост
Новости Красноярска: В Красноярске изменили проект будущего метро

В Красноярске изменили проект будущего метро

23 Августа 2019 г.
Пересадочных станций в подземке станет больше
Новости Красноярска: Пассажира рейса «Красноярск-Баку» осудят за контрабанду 2 млн рублей

Пассажира рейса «Красноярск-Баку» осудят за контрабанду 2 млн рублей

23 Августа 2019 г.
Мужчина пытался незаконно ввести наличные средства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356