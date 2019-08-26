Богучанская ГЭС поддержала традиционную акцию «Помоги пойти учиться»

Работники Богучанской ГЭС принимают участие в краевой добровольческой акции «Помоги пойти учиться». Главная задача участников акции - помочь семьям, многодетным и находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к школе. Сбор необходимых вещей будет завершен накануне Дня знаний.

В основном на пункты сбора приносят канцелярские принадлежности - тетради, пеналы, альбомы для рисования, карандаши и другие необходимые для учебы предметы. Пункты сбора традиционно размещены в фойе служебно-производственного корпуса и на проходной административно-бытового корпуса гидроэлектростанции. Многие сотрудники готовятся к акции заранее, поэтому всего за несколько дней набирается значительное количество подарков. Собранные школьные принадлежности передадут в Управление социальной защиты населения для вручения семьям, нуждающимся в поддержке.

Традиционные акции «Помоги собраться в школу», «Доброе 1 сентября» и «Помоги пойти учиться» проходят во всех регионах присутствия Группы РусГидро. В Красноярском крае гидроэнергетики поддерживают совместную акцию министерства социальной защиты и других ведомств, в рамках которой открываются сотни пунктов приема помощи. Кроме этого, ежегодно во время проведения акции на специальные счета поступают десятки миллионов рублей.

Акция «Помоги пойти учиться» является частью программы благотворительной деятельности Богучанской ГЭС, которая формируется на основе обращений граждан и общественных организаций города Кодинска и Кежемского района Красноярского края. Ежегодно энергетики оказывают адресную помощь детским садам и школам города, муниципальным учреждениям и общественным объединениям. В 2019 году в кодинской школе №4 при финансовой поддержке ПАО «Богучанская ГЭС» будут созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов. На средства, выделенные энергетиками, в школе появится пандус и специальная коляска для перемещения в здании.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»

По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»