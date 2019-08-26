26 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Богучанская ГЭС поддержала традиционную акцию «Помоги пойти учиться»

Главная Общество
Красноярск
13:15 26 Августа 2019
помощь, благотворительность, дети, гэс, школа, энергетика
версия для печати Ico_print

Работники Богучанской ГЭС принимают участие в краевой добровольческой акции «Помоги пойти учиться». Главная задача участников акции - помочь семьям, многодетным и находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к школе. Сбор необходимых вещей будет завершен накануне Дня знаний.

В основном на пункты сбора приносят канцелярские принадлежности - тетради, пеналы, альбомы для рисования, карандаши и другие необходимые для учебы предметы. Пункты сбора традиционно размещены в фойе служебно-производственного корпуса и на проходной административно-бытового корпуса гидроэлектростанции. Многие сотрудники готовятся к акции заранее, поэтому всего за несколько дней набирается значительное количество подарков. Собранные школьные принадлежности передадут в Управление социальной защиты населения для вручения семьям, нуждающимся в поддержке.

Традиционные акции «Помоги собраться в школу», «Доброе 1 сентября» и «Помоги пойти учиться» проходят во всех регионах присутствия Группы РусГидро. В Красноярском крае гидроэнергетики поддерживают совместную акцию министерства социальной защиты и других ведомств, в рамках которой открываются сотни пунктов приема помощи. Кроме этого, ежегодно во время проведения акции на специальные счета поступают десятки миллионов рублей.

Акция «Помоги пойти учиться» является частью программы благотворительной деятельности Богучанской ГЭС, которая формируется на основе обращений граждан и общественных организаций города Кодинска и Кежемского района Красноярского края. Ежегодно энергетики оказывают адресную помощь детским садам и школам города, муниципальным учреждениям и общественным объединениям. В 2019 году в кодинской школе №4 при финансовой поддержке ПАО «Богучанская ГЭС» будут созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов. На средства, выделенные энергетиками, в школе появится пандус и специальная коляска для перемещения в здании. 

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Центральные улицы Красноярска перекроют из-за крестного хода

Центральные улицы Красноярска перекроют из-за крестного хода

26 Августа 2019 г.
Дороги закроют на один час
Новости Красноярска: КрУДор разрывает крупный контракт на установку камер видеофиксации нарушений

КрУДор разрывает крупный контракт на установку камер видеофиксации нарушений

26 Августа 2019 г.
Сумма контракта составляет 196,6 млн рублей
Новости Красноярска: Тысяча новых контейнеров под ТКО появится в Большемуртинском районе

Тысяча новых контейнеров под ТКО появится в Большемуртинском районе

26 Августа 2019 г.
Срок - до 1 сентбяря
Новости Красноярска: Красноярцы опубликовали видео с дюжиной бурых медведей

Красноярцы опубликовали видео с дюжиной бурых медведей

26 Августа 2019 г.
Пользователи Сети утверждают, что хищников встретили в Богучанском районе
Новости Красноярска: В труднодоступных зонах края снижается площадь лесных пожаров

В труднодоступных зонах края снижается площадь лесных пожаров

26 Августа 2019 г.
Горит 305 тысяч га леса
Новости Красноярска: Разработанный краснояркой композит из крапивы будут производить в Нидерландах

Разработанный краснояркой композит из крапивы будут производить в Нидерландах

26 Августа 2019 г.
Исследовательница выиграла крупный грант
Новости компаний
23/08
Красноярская ГЭС выступила партнером эстафетного заплыва в холодной воде по Красноярскому водохранилищу
21/08
Красноярское отделение Сбербанка приняло участие в празднике «День поля-2019»
21/08
В школу — по новому асфальту
21/08
«Красноярский цемент» отпраздновал День строителя
20/08
Защита от природных капризов: как продлить сезон барбекю в беседках до поздней осени
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский зоопарк не согласился обменять китайскую панду на белого медведя

Красноярский зоопарк не согласился обменять китайскую панду на белого медведя

22 Августа 2019 г.
За животное просят миллион долларов, столько же придется потратить на ее кормление
Новости Красноярска: Мэрия купит 60 квартир нуждающимся красноярцам

Мэрия купит 60 квартир нуждающимся красноярцам

21 Августа 2019 г.
Жилье передадут людям, которых переселяют из аварийных домов
Новости Красноярска: Красноярскому медуниверситету назначили нового ректора

Красноярскому медуниверситету назначили нового ректора

25 Августа 2019 г.
Им стал депутат краевого Заксобрания
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356