26 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Тысяча новых контейнеров под ТКО появится в Большемуртинском районе

Главная Общество
Красноярск
12:30 26 Августа 2019
красноярск, мусор, район
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

К решению проблемы с нехваткой контейнерных площадок активно подключились местные власти. Напомним, что 1 января 2019 года вступила в силу реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вся ответственность за вывоз, транспортировку и захоронение отходов легла на региональных операторов. А вот оборудование и содержание контейнерных площадок — обязанность собственников жилья либо муниципалитета.

Левобережный оператор по обращению с ТКО «Красноярская рециклинговая компания» с первого дня столкнулась с нехваткой мусорных контейнеров и поднимала этот вопрос на всех профильных совещаниях.

«Одна из наших главных задач – организовать сбор и вывоз отходов абсолютно во всех населенных пунктах, – говорит Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании». –  К сожалению, есть ряд поселений, откуда вывоз мусора затруднен по объективным причинам. Например, до деревень Подпороги и Усть-Кан можно добраться только на пароме. Во многих поселениях полностью отсутствуют площадки для сбора мусора, т.к. ранее организованного вывоза ТКО в сельской местности, за исключением районных центров, практически нигде не было».

Почти во всех таких «проблемных» населенных пунктах региональный оператор наладил мешковый сбор мусора, также совместно с муниципалитетами ведется работа по обеспечению частного сектора контейнерами. В частности, за счет регионального оператора были установлены мульды в Кубеково, Бадалыке, в частном секторе Октябрьского района Красноярска, еще три будут установлены в Нанжуле на границе с Октябрьским районом в ближайшее время.

Большемуртинский район стал первым, кто проявил активность и принял решение установить в районном центре 1000 контейнеров до 1 сентября 2019 года. Средства на приобретение баков частично выделили из краевого бюджета, часть контейнеров предоставил местный свинокомплекс по договорённости с администрацией района. Также в ближайшее время будут приобретены и расставлены 20 мульд объемом по 8 кубометров. Это позволит организовать вывоз отходов с удаленных населенных пунктов, где раньше мусор не вывозился вообще.

Инициативу начал проявлять и Сухобузимский район, в этом году власти района могут получить краевое финансирование на оборудование контейнерных площадок. Администрация района совместно с левобережным оператором прорабатывают варианты оптимального распределения средств для приобретения необходимого количества контейнеров и мульд.

«Красноярская рециклинговая компания» обслуживает порядка 6 тысяч домов в Центральном, Советском, Железнодорожном и Октябрьском районах Красноярска, помимо этого, в зону ответственности левобережного оператора входит 135 населенных пунктов Емельяновского, Большемуртинского и Сухобузимского районов.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: КрУДор разрывает крупный контракт на установку камер видеофиксации нарушений

КрУДор разрывает крупный контракт на установку камер видеофиксации нарушений

26 Августа 2019 г.
Сумма контракта составляет 196,6 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярцы опубликовали видео с дюжиной бурых медведей

Красноярцы опубликовали видео с дюжиной бурых медведей

26 Августа 2019 г.
Пользователи Сети утверждают, что хищников встретили в Богучанском районе
Новости Красноярска: В труднодоступных зонах края снижается площадь лесных пожаров

В труднодоступных зонах края снижается площадь лесных пожаров

26 Августа 2019 г.
Горит 305 тысяч га леса
Новости Красноярска: Разработанный краснояркой композит из крапивы будут производить в Нидерландах

Разработанный краснояркой композит из крапивы будут производить в Нидерландах

26 Августа 2019 г.
Исследовательница выиграла крупный грант
Новости Красноярска: По Красноярску проехал свадебный кортеж из тягачей

По Красноярску проехал свадебный кортеж из тягачей

26 Августа 2019 г.
Горожане решили, что женился дальнобойщик
Новости Красноярска: В Красноярске благоустраивают восточный вход на «Столбы»

В Красноярске благоустраивают восточный вход на «Столбы»

26 Августа 2019 г.
Подрядчик обустраивает новую смотровую площадку
Новости компаний
23/08
Красноярская ГЭС выступила партнером эстафетного заплыва в холодной воде по Красноярскому водохранилищу
21/08
Красноярское отделение Сбербанка приняло участие в празднике «День поля-2019»
21/08
В школу — по новому асфальту
21/08
«Красноярский цемент» отпраздновал День строителя
20/08
Защита от природных капризов: как продлить сезон барбекю в беседках до поздней осени
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Минусинска вырастил огромный помидор и выиграл автомобиль

Житель Минусинска вырастил огромный помидор и выиграл автомобиль

25 Августа 2019 г.
Вес томата — 1 кг 986 гр
Новости Красноярска: В природном парке «Ергаки» в Красноярском крае погибла туристка

В природном парке «Ергаки» в Красноярском крае погибла туристка

22 Августа 2019 г.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняются
Новости Красноярска: Пассажира рейса «Красноярск-Баку» осудят за контрабанду 2 млн рублей

Пассажира рейса «Красноярск-Баку» осудят за контрабанду 2 млн рублей

23 Августа 2019 г.
Мужчина пытался незаконно ввести наличные средства
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356