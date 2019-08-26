Тысяча новых контейнеров под ТКО появится в Большемуртинском районе

К решению проблемы с нехваткой контейнерных площадок активно подключились местные власти. Напомним, что 1 января 2019 года вступила в силу реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вся ответственность за вывоз, транспортировку и захоронение отходов легла на региональных операторов. А вот оборудование и содержание контейнерных площадок — обязанность собственников жилья либо муниципалитета.

Левобережный оператор по обращению с ТКО «Красноярская рециклинговая компания» с первого дня столкнулась с нехваткой мусорных контейнеров и поднимала этот вопрос на всех профильных совещаниях.

«Одна из наших главных задач – организовать сбор и вывоз отходов абсолютно во всех населенных пунктах, – говорит Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании». – К сожалению, есть ряд поселений, откуда вывоз мусора затруднен по объективным причинам. Например, до деревень Подпороги и Усть-Кан можно добраться только на пароме. Во многих поселениях полностью отсутствуют площадки для сбора мусора, т.к. ранее организованного вывоза ТКО в сельской местности, за исключением районных центров, практически нигде не было».

Почти во всех таких «проблемных» населенных пунктах региональный оператор наладил мешковый сбор мусора, также совместно с муниципалитетами ведется работа по обеспечению частного сектора контейнерами. В частности, за счет регионального оператора были установлены мульды в Кубеково, Бадалыке, в частном секторе Октябрьского района Красноярска, еще три будут установлены в Нанжуле на границе с Октябрьским районом в ближайшее время.

Большемуртинский район стал первым, кто проявил активность и принял решение установить в районном центре 1000 контейнеров до 1 сентября 2019 года. Средства на приобретение баков частично выделили из краевого бюджета, часть контейнеров предоставил местный свинокомплекс по договорённости с администрацией района. Также в ближайшее время будут приобретены и расставлены 20 мульд объемом по 8 кубометров. Это позволит организовать вывоз отходов с удаленных населенных пунктов, где раньше мусор не вывозился вообще.

Инициативу начал проявлять и Сухобузимский район, в этом году власти района могут получить краевое финансирование на оборудование контейнерных площадок. Администрация района совместно с левобережным оператором прорабатывают варианты оптимального распределения средств для приобретения необходимого количества контейнеров и мульд.

«Красноярская рециклинговая компания» обслуживает порядка 6 тысяч домов в Центральном, Советском, Железнодорожном и Октябрьском районах Красноярска, помимо этого, в зону ответственности левобережного оператора входит 135 населенных пунктов Емельяновского, Большемуртинского и Сухобузимского районов.