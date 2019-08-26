Красноярцы опубликовали видео с дюжиной бурых медведей

Красноярцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором запечатлены 12 бурых медведей. По словам интернет-пользователей, люди встретили хищников в лесу в Богучанском районе края.

На кадрах видно, как стая бурых медведей ищет пропитание на поляне в чаще леса. Всего на видео попали 12 особей: три взрослых хищника и медвежата. Один из косолапых встал на задние лапы и попытался выпросить еду у людей. Медведи вели себя спокойно и практически не обращали внимание на людей.

Отметим, что данная видеозапись уже мелькала на интернет-порталах сибирских регионов. СМИ утверждали, что медведей удалось заснять в лесу Томской и Иркутской областей, а также в Якутии. Где именно разгуливала стая хищников, точно неизвестно.

Напомним, ранее жители Норильска жаловались на медведя, пугающего туристов на окраине Талнаха. Животное неоднократно видели у популярных туристических мест. Косолапый не боится людей — он смело выходит на поляну и ворует продукты.

Видео: facebook