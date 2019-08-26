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В труднодоступных зонах края снижается площадь лесных пожаров

Главная Общество
Красноярск
11:24 26 Августа 2019
красноярск, общество, пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае снизилась площадь лесных пожаров. По данным Авиалесоохраны, в труднодоступных зонах региона горит 305 га леса. Всего зарегистрировано 52 очага. В конце июля пожар охватывал более миллиона га леса. 

«В зоне контроля на территории Эвенкии – крайне отдаленных и труднодоступных территориях – зарегистрированы 52 лесных пожара на площади 305 тысяч га, за ними в круглосуточном режиме ведется мониторинг. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики они не представляют», — говорится в сообщении. 

Еще 55 лесных пожаров удалось ликвидировать в выходные — они действовали в Богучанском и Эвенкийском районах края. В операции по тушению лесов участвовали 500 человек и около 20 единиц техники. 

«По оперативной информации на 9:00 часов 26 августа, в авиационной и наземной зонах действующих лесных пожаров нет», — отчитались в краевом правительстве. 

В регионе по-прежнему действует режим ЧС, а доступ людей в леса ограничен. 

Отметим, что за состоянием воздуха следит территориальная сеть наблюдений — в выходные случаев превышения максимальной предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано.

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