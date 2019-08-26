В труднодоступных зонах края снижается площадь лесных пожаров

В Красноярском крае снизилась площадь лесных пожаров. По данным Авиалесоохраны, в труднодоступных зонах региона горит 305 га леса. Всего зарегистрировано 52 очага. В конце июля пожар охватывал более миллиона га леса.

«В зоне контроля на территории Эвенкии – крайне отдаленных и труднодоступных территориях – зарегистрированы 52 лесных пожара на площади 305 тысяч га, за ними в круглосуточном режиме ведется мониторинг. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики они не представляют», — говорится в сообщении.

Еще 55 лесных пожаров удалось ликвидировать в выходные — они действовали в Богучанском и Эвенкийском районах края. В операции по тушению лесов участвовали 500 человек и около 20 единиц техники.

«По оперативной информации на 9:00 часов 26 августа, в авиационной и наземной зонах действующих лесных пожаров нет», — отчитались в краевом правительстве.

В регионе по-прежнему действует режим ЧС, а доступ людей в леса ограничен.

Отметим, что за состоянием воздуха следит территориальная сеть наблюдений — в выходные случаев превышения максимальной предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано.