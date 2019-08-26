26 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

КрУДор разрывает крупный контракт на установку камер видеофиксации нарушений

Главная Общество
Красноярск
12:35 26 Августа 2019
красноярск, общество, камеры
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

КрУДор решил расторгнуть крупный контракт на установку приборов видеофиксации нарушений в Красноярском крае. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. 

Договор с ООО «Автоматизированные интеллектуальные системы транспорта» был заключен в апреле текущего года. По условиям исполнитель обязан обеспечить работу 25 камер в Красноярске, Норильске, Канске, Минусинске и Сосновоборске. 

Сумма контракта составляет 196,6 млн рублей. Подрядчик должен был освоить средства в течение пяти лет (до 2024 года). Однако уже в первый год работы у заказчика появились претензии к исполнителю. В частности, компания «АИСТ» установила, но не подготовила приборы к тестированию. Кроме того, фирма сменила юридический адрес, о чем не уведомила КрУДор. Претензии были и по установке приборов в Норильске. Подрядчик самовольно разместил камеры на опоре освещения, а также нарушил правила технологического присоединения к электросетям. За эти нарушения исполнителя наказали — сумма штрафных санкций достигла 13 млн рублей. 

На данный момент камеры на участках установлены и работают, однако в КрУДор до сих пор поступают данные не по всем рубежам контроля. Вероятно, именно это и стало поводом для расторжения контракта. 

В КрУДоре информацию о договоре с «АИСТ» пока не комментируют. Sibnovosti.ru обратились с официальным запросом в краевое управление дорог.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Тысяча новых контейнеров под ТКО появится в Большемуртинском районе

Тысяча новых контейнеров под ТКО появится в Большемуртинском районе

26 Августа 2019 г.
Срок - до 1 сентбяря
Новости Красноярска: Красноярцы опубликовали видео с дюжиной бурых медведей

Красноярцы опубликовали видео с дюжиной бурых медведей

26 Августа 2019 г.
Пользователи Сети утверждают, что хищников встретили в Богучанском районе
Новости Красноярска: В труднодоступных зонах края снижается площадь лесных пожаров

В труднодоступных зонах края снижается площадь лесных пожаров

26 Августа 2019 г.
Горит 305 тысяч га леса
Новости Красноярска: Разработанный краснояркой композит из крапивы будут производить в Нидерландах

Разработанный краснояркой композит из крапивы будут производить в Нидерландах

26 Августа 2019 г.
Исследовательница выиграла крупный грант
Новости Красноярска: По Красноярску проехал свадебный кортеж из тягачей

По Красноярску проехал свадебный кортеж из тягачей

26 Августа 2019 г.
Горожане решили, что женился дальнобойщик
Новости Красноярска: В Красноярске благоустраивают восточный вход на «Столбы»

В Красноярске благоустраивают восточный вход на «Столбы»

26 Августа 2019 г.
Подрядчик обустраивает новую смотровую площадку
Новости компаний
23/08
Красноярская ГЭС выступила партнером эстафетного заплыва в холодной воде по Красноярскому водохранилищу
21/08
Красноярское отделение Сбербанка приняло участие в празднике «День поля-2019»
21/08
В школу — по новому асфальту
21/08
«Красноярский цемент» отпраздновал День строителя
20/08
Защита от природных капризов: как продлить сезон барбекю в беседках до поздней осени
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский зоопарк не согласился обменять китайскую панду на белого медведя

Красноярский зоопарк не согласился обменять китайскую панду на белого медведя

22 Августа 2019 г.
За животное просят миллион долларов, столько же придется потратить на ее кормление
Новости Красноярска: Красноярские врачи рассказали о самой сложной операции этого лета

Красноярские врачи рассказали о самой сложной операции этого лета

22 Августа 2019 г.
Пациента буквально собирали по кусочкам
Новости Красноярска: В департаменте горхозяйства Красноярска назначен новый руководитель

В департаменте горхозяйства Красноярска назначен новый руководитель

21 Августа 2019 г.
Евгений Жвакин покинул пост
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356