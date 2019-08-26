КрУДор разрывает крупный контракт на установку камер видеофиксации нарушений

КрУДор решил расторгнуть крупный контракт на установку приборов видеофиксации нарушений в Красноярском крае. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Договор с ООО «Автоматизированные интеллектуальные системы транспорта» был заключен в апреле текущего года. По условиям исполнитель обязан обеспечить работу 25 камер в Красноярске, Норильске, Канске, Минусинске и Сосновоборске.

Сумма контракта составляет 196,6 млн рублей. Подрядчик должен был освоить средства в течение пяти лет (до 2024 года). Однако уже в первый год работы у заказчика появились претензии к исполнителю. В частности, компания «АИСТ» установила, но не подготовила приборы к тестированию. Кроме того, фирма сменила юридический адрес, о чем не уведомила КрУДор. Претензии были и по установке приборов в Норильске. Подрядчик самовольно разместил камеры на опоре освещения, а также нарушил правила технологического присоединения к электросетям. За эти нарушения исполнителя наказали — сумма штрафных санкций достигла 13 млн рублей.

На данный момент камеры на участках установлены и работают, однако в КрУДор до сих пор поступают данные не по всем рубежам контроля. Вероятно, именно это и стало поводом для расторжения контракта.

В КрУДоре информацию о договоре с «АИСТ» пока не комментируют. Sibnovosti.ru обратились с официальным запросом в краевое управление дорог.