Разработанный краснояркой композит из крапивы будут производить в Нидерландах

Крупная голландская компания заинтересовалась композитами из крапивы — биоразлагаемый материал изобрела выпускница СибГТУ Наталья Кузнецова. Красноярка заключила контракт на 60 тысяч евро — на выделенные деньги она будет «доводить» проект до стадии первой партии материала. В будущем планируется использовать композиты в промышленных масштабах.

«В качестве матрицы для композитного материала можно использовать различные термопластичные полимеры. Уникальность данного материала в том, что крапивный наполнитель снижает стоимость полимера при расчете цены за килограмм материала, при этом сохраняет его прочностные характеристики, и повышает его упругость и теплостойкость», — рассказала автора проекта Наталья Кузнецова.

Из нового композита можно производить игрушки, упаковку для продуктов и бытовой химии, украшения, посуду, а также канцелярские принадлежности. Материал гораздо дешевле аналогов, к тому же он обладает повышенной прочностью, теплостойкостью и экологической безопасностью.

Фото: пресс-служба Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»