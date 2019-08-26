26 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Разработанный краснояркой композит из крапивы будут производить в Нидерландах

Главная Общество
Красноярск
10:13 26 Августа 2019
общество, красноярск, наука
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Крупная голландская компания заинтересовалась композитами из крапивы — биоразлагаемый материал изобрела выпускница СибГТУ Наталья Кузнецова. Красноярка заключила контракт на 60 тысяч евро — на выделенные деньги она будет «доводить» проект до стадии первой партии материала. В будущем планируется использовать композиты в промышленных масштабах. 

«В качестве матрицы для композитного материала  можно использовать различные термопластичные полимеры. Уникальность данного материала в том, что крапивный наполнитель снижает стоимость полимера при расчете цены за килограмм материала,  при этом сохраняет его прочностные характеристики, и повышает его упругость и теплостойкость», — рассказала автора проекта Наталья Кузнецова.

Из нового композита можно производить игрушки, упаковку для продуктов и бытовой химии, украшения, посуду, а также канцелярские принадлежности. Материал гораздо дешевле аналогов, к тому же он обладает повышенной прочностью, теплостойкостью и экологической безопасностью.

Фото: пресс-служба Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В труднодоступных зонах края снижается площадь лесных пожаров

В труднодоступных зонах края снижается площадь лесных пожаров

26 Августа 2019 г.
Горит 305 тысяч га леса
Новости Красноярска: По Красноярску проехал свадебный кортеж из тягачей

По Красноярску проехал свадебный кортеж из тягачей

26 Августа 2019 г.
Горожане решили, что женился дальнобойщик
Новости Красноярска: В Красноярске благоустраивают восточный вход на «Столбы»

В Красноярске благоустраивают восточный вход на «Столбы»

26 Августа 2019 г.
Подрядчик обустраивает новую смотровую площадку
Новости Красноярска: Конец августа в Красноярске будет жарким

Конец августа в Красноярске будет жарким

25 Августа 2019 г.
Температура воздуха поднимется до +30 °C
Новости Красноярска: Красноярскому медуниверситету назначили нового ректора

Красноярскому медуниверситету назначили нового ректора

25 Августа 2019 г.
Им стал депутат краевого Заксобрания
Новости Красноярска: Федеральный штаб беспокоят пожары в Красноярском крае, Якутии и на Чукотке

Федеральный штаб беспокоят пожары в Красноярском крае, Якутии и на Чукотке

24 Августа 2019 г.
Трем регионам поручено привлечь все возможные ресурсы для борьбы с лесными пожарами
Новости компаний
23/08
Красноярская ГЭС выступила партнером эстафетного заплыва в холодной воде по Красноярскому водохранилищу
21/08
Красноярское отделение Сбербанка приняло участие в празднике «День поля-2019»
21/08
В школу — по новому асфальту
21/08
«Красноярский цемент» отпраздновал День строителя
20/08
Защита от природных капризов: как продлить сезон барбекю в беседках до поздней осени
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мэрия купит 60 квартир нуждающимся красноярцам

Мэрия купит 60 квартир нуждающимся красноярцам

21 Августа 2019 г.
Жилье передадут людям, которых переселяют из аварийных домов
Новости Красноярска: Пассажира рейса «Красноярск-Баку» осудят за контрабанду 2 млн рублей

Пассажира рейса «Красноярск-Баку» осудят за контрабанду 2 млн рублей

23 Августа 2019 г.
Мужчина пытался незаконно ввести наличные средства
Новости Красноярска: В Красноярске изменили проект будущего метро

В Красноярске изменили проект будущего метро

23 Августа 2019 г.
Пересадочных станций в подземке станет больше
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356