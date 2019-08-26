По Красноярску проехал свадебный кортеж из тягачей

Водители заметили на дорогах Красноярска свадебный кортеж, состоящий из четырех украшенных воздушными шарами и лентами тягачей. Большегрузы были припаркованы вдоль проспекта Металлургов рядом с ЗАГСом Советского района. Очевидцы опубликовали видео в соцсети, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Пользователи предположили, что женился дальнобойщик и похвалили молодоженов, а также их гостей за оригинальность.

«И запомнится такая свадьба необычная для всех», - отметил один из комментаторов.

Отметим, что в минувшие выходные свадебный кортеж из грузовых автомобилей Scania и Iveco был замечен в городе Старый Оскол Белгородской области. Сговаривались ли красноярские и белгородские молодожены или это случайное совпадение – неизвестно.

Фото: vk.com/live_kras