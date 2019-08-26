В Красноярске благоустраивают восточный вход на «Столбы»

Мэр Красноярска Сергей Еремин на своей странице в соцсети продемонстрировал ход работ по благоустройству восточного входа на «Столбы». В Instagram глава города опубликовал видео и сообщил, что сейчас подрядчик обустраивает новую смотровую площадку. Она будет оборудована лавочками и беседками, где туристы смогут сделать привал при подъеме на скалу Ермак.

«Продолжаем поэтапно и в гармонии с природой благоустраивать восточный вход в заповедник «Столбы». Также в этом сезоне облагородим участок у туристско-информационного центра. Здесь сделаем альпийские горки, добавим скамеек и урн», — написал Еремин.

Отметим, что по проекту благоустройства на восточном входе в заповедник появится пешеходная тропа до скалы «Ермак». Ранее сообщалось, что общая стоимость всех запланированных работ составит 7,2 млн рублей, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

