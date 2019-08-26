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В Красноярске благоустраивают восточный вход на «Столбы»

Главная Общество
Красноярск
09:15 26 Августа 2019
заповедник, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэр Красноярска Сергей Еремин на своей странице в соцсети продемонстрировал ход работ по благоустройству восточного входа на «Столбы». В Instagram глава города опубликовал видео и сообщил, что сейчас подрядчик обустраивает новую смотровую площадку. Она будет оборудована лавочками и беседками, где туристы смогут сделать привал при подъеме на скалу Ермак.

«Продолжаем поэтапно и в гармонии с природой благоустраивать восточный вход в заповедник «Столбы». Также в этом сезоне облагородим участок у туристско-информационного центра. Здесь сделаем альпийские горки, добавим скамеек и урн», — написал Еремин.

Отметим, что по проекту благоустройства на восточном входе в заповедник появится пешеходная тропа до скалы «Ермак». Ранее сообщалось, что общая стоимость всех запланированных работ составит 7,2 млн рублей, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.
 

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Продолжаем поэтапно и в гармонии с природой благоустраивать восточный вход в заповедник «Столбы». ⠀ Сейчас сооружается смотровая площадка с лавочками и беседками, чтобы туристы смогли сделать привал, покоряя скалу Ермак. 🧗‍♀️ ⠀ Также в этом сезоне облагородим участок у туристско-информационного центра. Здесь сделаем альпийские горки, добавим скамеек и урн. 📸 ⠀ Кроме этого, по всему периметру восточного входа обновим навигацию. 🔃 #красноярск #столбы #заповедникстолбы #такмак #ермак #китайка #китайскаястенка

Публикация от Сергей Еремин (@eremin__krsk)

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