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Конец августа в Красноярске будет жарким

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Красноярск
15:48 25 Августа 2019
красноярск, общество, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Дожди перестанут лить в Красноярске уже на следующей неделе. Так, в понедельник, 26 августа, синоптики Gismeteo.ru обещают до +22°C. Осадки возможны в первой половине дня. Ветер будет дуть со скоростью 9-10 м/c. 

Во вторник, 27 августа, осадки прекратятся — в городе ожидается сухая и теплая погода. Столбики термометров поднимутся до +25°C. 

Небольшой дождь и переменную облачность метеорологи прогнозируют в среду, 28 августа. В Красноярске установится жара до +25...+27°C. 

Самым жарким жнем недели станет суббота, 31 августа — в городе потеплеет до +30°C. 

Отметим, что первые числа сентября в Красноярске будут дождливыми. Уже 3 числа синоптики прогнозируют резкое похолодание до +18°C. 

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