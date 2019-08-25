Конец августа в Красноярске будет жарким

Дожди перестанут лить в Красноярске уже на следующей неделе. Так, в понедельник, 26 августа, синоптики Gismeteo.ru обещают до +22°C. Осадки возможны в первой половине дня. Ветер будет дуть со скоростью 9-10 м/c.

Во вторник, 27 августа, осадки прекратятся — в городе ожидается сухая и теплая погода. Столбики термометров поднимутся до +25°C.

Небольшой дождь и переменную облачность метеорологи прогнозируют в среду, 28 августа. В Красноярске установится жара до +25...+27°C.

Самым жарким жнем недели станет суббота, 31 августа — в городе потеплеет до +30°C.

Отметим, что первые числа сентября в Красноярске будут дождливыми. Уже 3 числа синоптики прогнозируют резкое похолодание до +18°C.