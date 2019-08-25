Красноярскому медуниверситету назначили нового ректора

Министерство здравоохранения России опубликовало приказ о назначении и.о. ректора Красноярского медицинского университета им. Войно-Ясенецкого. Руководителем вуза стал депутат краевого Заксобрания, заслуженный врач РФ Алексей Протопопов.

Новый ректор приступит к исполнению обязанностей 26 августа. Контракт с ним будет действовать до 2 декабря 2019 года.

Напомним, прежнего ректора КрасГМУ Ивана Артюхова обвинили в совершении коррупционных преступлений. Он руководил вузом с 2004 года, а ушел в отставку в октябре 2018 года.

По версии следствия, в 2016 году ректор вуза совместно со своим заместителем присвоили 1,2 млн рублей. Эти деньги были выделены «на оплату излишне отраженных работ, якобы выполненных в рамках госконтракта». Коррупционная схема была связана с ремонтом здания медуниверситета.

Фото: ЗС