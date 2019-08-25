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Красноярскому медуниверситету назначили нового ректора

Главная Общество
Красноярск
10:00 25 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство здравоохранения России опубликовало приказ о назначении и.о. ректора Красноярского медицинского университета им. Войно-Ясенецкого. Руководителем вуза стал депутат краевого Заксобрания, заслуженный врач РФ Алексей Протопопов. 

Новый ректор приступит к исполнению обязанностей 26 августа. Контракт с ним будет действовать до 2 декабря 2019 года. 

Напомним, прежнего ректора КрасГМУ Ивана Артюхова обвинили в совершении коррупционных преступлений. Он руководил вузом с 2004 года, а ушел в отставку в октябре 2018 года. 

По версии следствия, в 2016 году ректор вуза совместно со своим заместителем присвоили 1,2 млн рублей. Эти деньги были выделены «на оплату излишне отраженных работ, якобы выполненных в рамках госконтракта». Коррупционная схема была связана с ремонтом здания медуниверситета. 

Фото: ЗС

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