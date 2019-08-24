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Федеральный штаб беспокоят пожары в Красноярском крае, Якутии и на Чукотке

Главная Общество
Красноярск
15:15 24 Августа 2019
лесные пожары, силы, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский край оказался в числе трех российских регионов, которым вчера было поручено обеспечить максимальное привлечение сил для борьбы с лесными пожарами. Поручение было дано по итогам заседания федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Заседание прошло под председательством заместителя руководителя Рослесхоза Николая Кротова. В числе упомянутых регионов, помимо Красноярского края, также Якутия и Чукотка.

«Федеральный штаб поручил лесным ведомствам Красноярского края и Республики Саха (Якутия) обеспечить для стабилизации обстановки в регионе максимально возможное привлечение сил и средств в соответствии с региональными сводными планами тушения лесных пожаров, а также проконтролировать оперативность переброски сил и средств пожаротушения с ликвидированных пожаров на действующие», - говорится в сообщении министерства природных ресурсов и экологии РФ по итогам совещания.

В Иркутской области губернатор Сергей Левченко вчера своим указом снял режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с лесными пожарами еще 11 июля. Аналогичный документ подписал вчера и глава Якутии Айсен Николаев.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ

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