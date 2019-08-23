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В Красноярске изменили проект будущего метро

Главная Общество
Красноярск
17:00 23 Августа 2019
красноярск, метро, общество
Источник:
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В Красноярске изменили проект будущей подземки. Корректировки предполагают увеличение пересадочных станций. На сайте госзакупок объявили аукцион — победителя определят уже 3 сентября, говорится в официальных документах. 

Так, строители должны будут возвести станцию в районе «Площади Революции» — здесь появится камера съездов для соединения со второй веткой. Станцию «Октябрьская» также решили сделать пересадочной.

Первые шесть станций метрополитена обещают построить к 2024 году. Это пункты Бугач, Высотная, Копылова, Вокзальная, Театральная площадь и Площадь Мира. Деньги на проведение работ выделят из федерального и краевого бюджетов. 

Напомним, ранее региональные власти сообщали, что красноярское метро может стать беспилотным. Всего, согласно концепции, в краевом центре построят девять станций «подземки» протяженностью 12,6 км. Линия метро будет связана с трамвайной сетью и городской электричкой. 

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