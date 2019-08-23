Главные красноярские часы остановятся на ремонт

В субботу, 24 августа, в Красноярске остановятся на ремонт главные городские часы на башне здания мэрии. Специалисты проведут профилактические работы, обновят батарею и программное обеспечение, проверят блок управления и другие элементы.

Отметим, что в 2019 году красноярскому Биг-Бену исполнится 18 лет — часы начали работать 8 сентября 2001 года. Автор проекта — Арэг Демирханов. Сегодня башня с часами является достопримечательностью Красноярска.

Напомним, в последний раз часы на городской администрации ремонтировали осенью 2015 года. Тогда на работы потратили 264 тысячи рублей.