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Главные красноярские часы остановятся на ремонт

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Красноярск
14:46 23 Августа 2019
общество, красноярск, время
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В субботу, 24 августа, в Красноярске остановятся на ремонт главные городские часы на башне здания мэрии. Специалисты проведут профилактические работы, обновят батарею и программное обеспечение, проверят блок управления и другие элементы. 

Отметим, что в 2019 году красноярскому Биг-Бену исполнится 18 лет — часы начали работать 8 сентября 2001 года. Автор проекта — Арэг Демирханов. Сегодня башня с часами является достопримечательностью Красноярска. 

Напомним, в последний раз часы на городской администрации ремонтировали осенью 2015 года. Тогда на работы потратили 264 тысячи рублей.

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