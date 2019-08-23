На Абаканской протоке в Красноярске запланировали водно-ландшафтный парк

Красноярские архитекторы представили эскизные проекты по благоустройству двух участков правобережной набережной. Если красноярцы поддержат предложенные варианты в рейтинговом голосовании, то реализация проектов начнется уже в 2020-2021 годах.

Так, на набережной у ТЦ «Красноярье» планируется соорудить пристань для речного трамвая, обустроить смотровую площадку и террасы в навесами. Также проект предусматривает велодорожки.

Архитектор Евгений Зыков рассказал о планах благоустройства набережной на Абаканской протоке.

«На этом участке, прилегающем к благоустраиваемой в этом году набережной Енисея в районе Коммунального моста, также могут быть разбиты новые пешеходные и велодорожки, смотровые площадки, пристань. Кроме того, в проекте предусмотрены детская тактильная и спортивные площадки, зеленые насаждения и клумбы», — рассказали в краевом министерстве строительства.

Еще один красноярский архитектор Алексея Мякота предложил создать на участке Абаканской протоки водно-ландшафтный парк с системой плавучих островов для прогулочной зоны.

Напомним, в июле 2019 года стартовали работы по реконструкции набережной от Предмостной площади до дома 8А по улице Гладкова. На благоустройство участка направили 146 млн рублей.