Красота своими руками

В Красноярске завершается первый - районный - этап конкурса «Самый благоустроенный район». Внушительная комиссия, в числе которой работники администраций, специалисты по благоустройству, ученые-дендрологи и многие другие, оценили претендентов. В Железнодорожном районе наградили не только победителей, но и участников. Впереди - главная битва за звание лучшего в городе.

Вот уже шестой год в Красноярске проходит конкурс «Самый благоустроенный район». За это время - с 2014 года - число заявок выросло в 10 раз - с тысячи до 10 034. Для жителей такие соревнования - способ сделать краше свой балкон или двор, для власти – помочь людям почувствовать себя настоящими хозяевами своего города.

Член конкурсной комиссии по подведению итогов летнего этапа конкурса ««Самый благоустроенный район», доцент кафедры дендрологии лесохозяйственного факультета «Сибирского государственного технологического университета», кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Аксянова в ходе осмотра претендентов удивлялась: здесь и там редкие растения и цветы, необычные газоны и украшения.

«В некоторых дворах растут действительно уникальные растения. Я бы даже сказала, что там не любительский, а профессиональный подход к благоустройству зеленых зон».

Конкурс проводится в два этапа. Сперва предварительный - районный - этап. А после - основной городской. Первый этап этого года начался 1 апреля и закончился 20 июля. В Железнодорожном районе накануне провели награждение победителей и, что немаловажно, участников районного этапа конкурса. Призерам впервые за шесть лет вручили гранты, которые жители смогут потратить на дальнейшее благоустройство территории. Любопытно, что если в районном этапе номинаций 23, то в городском лишь пять, а потому лишь 35 заявок будут бороться за звание лучших в 2019 году.

По словам Лилии Хлыновой, заместителя руководителя Железнодорожного района, участники конкурса своим точечным благоустройством дворов делают краше весь город.

«Мне кажется, самый главный показатель популярности конкурса среди горожан - это то, что с 2014 года заявок стало в 10 раз больше».

Ольга Князева, участник районного этапа конкурса в номинации «Лучший цветник, клумба» по Железнодорожному району, выразила благодарность всем жителям, которые прониклись конкурсом в этом году.

«Соседи нам помогают охранять ту красоту, которую мы навели. Чтобы не топтали, не срывали цветы. Самое главное, что главные помощники - дети. Это наши наследники в том, чтобы сделать город лучше».

Недавно свои итоги подвели и в Центральном районе. В 2019 году там было подано 295 заявок. Среди номинаций в лидерах «Лучший цветник/клумба». На втором месте – «Лучший палисадник частного сектора».​

​«Нам очень важно, чтобы активные жители обращали внимание на порядок в городе, ответственно относились к тому, что в нем происходит. Город преображается, становится красивее, но без жителей мы не сможем продолжить эту тенденцию. Поэтому я выражаю большую благодарность неравнодушным красноярцам, которые участвуют в конкурсе и тем самым делают наш район и город лучше», – рассказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский. ​

Добавим, городской этап конкурса завершится 30 августа. На кону денежные вознаграждения от 20 до 170 тысяч рублей в индивидуальных номинациях, а лучший район получит премию в 3 млн 320 тысяч рублей. Деньги пойдут, конечно же, на благоустройство.