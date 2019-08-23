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Красноярцы стали победителями всероссийского конкурса «Семья года»

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Красноярск
11:17 23 Августа 2019
красноярск, общество, семья
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Москве назвали победителей всероссийского конкурса «Семья года - 2019». В финале приняли участие 353 семьи из всех регионов России. Члены жюри выбирали претендентов на победу в четырех номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья России».

В конкурсе выиграли красноярцы Алена и Вадим Барсуковы (номинация «Многодетная семья»). 

«В семье Барсуковых семеро детей, но в ближайшее время они ожидают рождение еще одного малыша. Несмотря на то, что все дети требуют большого внимания и заботы, Вадим и Алена находят время на волонтерскую деятельность и занятия с ребятами из неблагополучных семей, а также с детьми, которые остались без попечения родителей», — рассказали в краевом правительстве. 

Отметим, что церемония награждения образцовых семей России пройдет в Москве 29-31 октября. Все истории победителей войдут в почетную книгу «Семья года. Россия 2019».

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