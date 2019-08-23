23 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Владельцев кафе на правом берегу Красноярска призвали к порядку

Главная Общество
Красноярск
10:55 23 Августа 2019
красноярск, общество, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

На правом берегу Красноярска прошла еженедельная инспекция — на этот раз чиновники городской администрации проверяли владельцев малого бизнеса. Главный критерием стало соблюдение чистоты и порядка. 

Так, множество вопросов у комиссии вызвало кафе «Охотничий домик», территория которого оказалась сильно запущенной. В чьей собственности находится заведение, пока установить не удалось — кафе несколько раз перепродавали. Сейчас оно не работает. Администрация Свердловского района обратилась в полицию для установления личности владельца. 

У чиновников возникли вопросы к кафе «Юнона и Авось» — территория около заведения оказалась грязной и неухоженной. Возможно, в скором времени кафе вовсе перестанет существовать — сейчас вопросом законности его размещения занимается прокуратура. 

У кафе «Ермак» уже несколько лет не работает фонтан — объект портит внешний облик, заявили в администрации. 

 

«С владельцем заведения обсудили возможность его реконструкции. Предприниматель пообещал, что постарается найти возможность запустить фонтан к  маю следующего года», — рассказали в мэрии. 

Во время инспекции проверяющие обратили внимание на кафе «Замок» по ул. Свердловская. В 2019 году на владельца завели четыре административных дела за нарушение правил благоустройства. Бизнесмен без разрешения построил летнюю веранду и обшил фасад помещения деревом — этот материал является пожароопасным. В итоге кафе решили убрать. Предпринимателю предложили обратиться в департамент градостроительства для получения компенсационного места. В противном случае объект демонтируют силами подрядчика. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы стали победителями всероссийского конкурса «Семья года»

Красноярцы стали победителями всероссийского конкурса «Семья года»

23 Августа 2019 г.
Образцовой стала семья Барусковых
Новости Красноярска: В Центральном парке Красноярска обновят аттракционы

В Центральном парке Красноярска обновят аттракционы

23 Августа 2019 г.
Парк ждет реконструкция
Новости Красноярска: В микрорайон Северный в Красноярске назначена дополнительная утренняя электричка

В микрорайон Северный в Красноярске назначена дополнительная утренняя электричка

23 Августа 2019 г.
Прибытие на станцию Красноярск Северный в 8:05
Новости Красноярска: Автобусный маршрут №11 в Красноярске продляют до Мясокомбината

Автобусный маршрут №11 в Красноярске продляют до Мясокомбината

23 Августа 2019 г.
Это будет прямой автобус из Покровки
Новости Красноярска: Световое шоу в Красноярске в честь Дня российского флага

Световое шоу в Красноярске в честь Дня российского флага

23 Августа 2019 г.
Фотоотчет Sibnovosti.ru
Новости Красноярска: На Красноярский край надвигается непогода

На Красноярский край надвигается непогода

23 Августа 2019 г.
Ожидаются ливни, гроза, град и усиление ветра
Новости компаний
23/08
Красноярская ГЭС выступила партнером эстафетного заплыва в холодной воде по Красноярскому водохранилищу
21/08
Красноярское отделение Сбербанка приняло участие в празднике «День поля-2019»
21/08
В школу — по новому асфальту
21/08
«Красноярский цемент» отпраздновал День строителя
20/08
Защита от природных капризов: как продлить сезон барбекю в беседках до поздней осени
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В департаменте горхозяйства Красноярска назначен новый руководитель

В департаменте горхозяйства Красноярска назначен новый руководитель

21 Августа 2019 г.
Евгений Жвакин покинул пост
Новости Красноярска: День помидора в Минусинске меняет формат

День помидора в Минусинске меняет формат

19 Августа 2019 г.
Организаторам пришлось отказаться от традиционного карнавала
Новости Красноярска: Красноярец научился выращивать гигантские томаты

Красноярец научился выращивать гигантские томаты

20 Августа 2019 г.
Мужчина увлекся садоводством на пенсии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356