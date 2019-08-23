Владельцев кафе на правом берегу Красноярска призвали к порядку

На правом берегу Красноярска прошла еженедельная инспекция — на этот раз чиновники городской администрации проверяли владельцев малого бизнеса. Главный критерием стало соблюдение чистоты и порядка.

Так, множество вопросов у комиссии вызвало кафе «Охотничий домик», территория которого оказалась сильно запущенной. В чьей собственности находится заведение, пока установить не удалось — кафе несколько раз перепродавали. Сейчас оно не работает. Администрация Свердловского района обратилась в полицию для установления личности владельца.

У чиновников возникли вопросы к кафе «Юнона и Авось» — территория около заведения оказалась грязной и неухоженной. Возможно, в скором времени кафе вовсе перестанет существовать — сейчас вопросом законности его размещения занимается прокуратура.

У кафе «Ермак» уже несколько лет не работает фонтан — объект портит внешний облик, заявили в администрации.

«С владельцем заведения обсудили возможность его реконструкции. Предприниматель пообещал, что постарается найти возможность запустить фонтан к маю следующего года», — рассказали в мэрии.

Во время инспекции проверяющие обратили внимание на кафе «Замок» по ул. Свердловская. В 2019 году на владельца завели четыре административных дела за нарушение правил благоустройства. Бизнесмен без разрешения построил летнюю веранду и обшил фасад помещения деревом — этот материал является пожароопасным. В итоге кафе решили убрать. Предпринимателю предложили обратиться в департамент градостроительства для получения компенсационного места. В противном случае объект демонтируют силами подрядчика.