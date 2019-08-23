Световое шоу в Красноярске в честь Дня российского флага

В Красноярске, как и по всей стране, отметили День российского флага. Триколору в этом году исполнилось 350 лет. Для красноярцев устроили световое шоу «Сердце Сибири». Четыре объекта в Красноярске окрасились в цвета флага — Коммунальный и Вантовый мосты, а также музейный центр и БКЗ. Световое шоу повторялось несколько раз и длилось 8 минут.

В честь Дня государственного флага на красноярском водохранилище завершился заплыв. Эстафета началась в селе Новоселово. Спортсмены вышли на старт в понедельник, 19 августа, и пришли к финишу 22 августа. Местом финиша стал поселок Шумиха.

Ежедневно, с 8:00 утра до 20:00 пловцы прокладывали путь в 180 км, сменяя друг друга каждые 30 минут.

Фото: Александр Черных, Александр Паниотов