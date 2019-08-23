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Световое шоу в Красноярске в честь Дня российского флага

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Красноярск
09:28 23 Августа 2019
общество, красноярск
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В Красноярске, как и по всей стране, отметили День российского флага. Триколору в этом году исполнилось 350 лет. Для красноярцев устроили световое шоу «Сердце Сибири». Четыре объекта в Красноярске окрасились в цвета флага — Коммунальный и Вантовый мосты, а также музейный центр и БКЗ. Световое шоу повторялось несколько раз и длилось 8 минут. 

В честь Дня государственного флага на красноярском водохранилище завершился заплыв. Эстафета началась в селе Новоселово. Спортсмены вышли на старт в понедельник, 19 августа, и пришли к финишу 22 августа. Местом финиша стал поселок Шумиха.

Ежедневно, с 8:00 утра до 20:00 пловцы прокладывали путь в 180 км, сменяя друг друга каждые 30 минут. 

Фото: Александр Черных, Александр Паниотов 

 

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