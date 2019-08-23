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В Центральном парке Красноярска обновят аттракционы

Главная Общество
Красноярск
10:24 23 Августа 2019
дети, парк, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Центральный парк в Красноярске планируют реконструировать. Администрация места отдыха сейчас ищут подрядчика, который разработает проект масштабного ремонта. Главное пожелание заказчика - пространство парка должно быть оформлено в едином стиле: прежде всего это касается временных сооружений – касс и павильонов. Кроме того, в парке собираются установить новые туалеты и оборудовать комнату матери и ребенка, рассказал в интервью радиостанции «Красноярск-Главный» исполнительный директор Центрального парка Алексей Шаргородский.

Он также отметил, что в парке будут обновлены аттракционы – больше половины каруселей износились. В первую очередь планируют заменить колесо обозрения и «Вихрь», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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