В микрорайон Северный в Красноярске назначена дополнительная утренняя электричка

В микрорайон Северный в Красноярске по будням теперь ходит дополнительный электропоезд. В пресс-службе Красноярской железной дороги сообщили, что он будет удобен горожанам, которые добираются на работу с правобережья в районы левого берега.

«Дополнительный маршрут № 6425/6709-6710 сообщением Уяр – Красноярск – Красноярск Северный курсирует в будние дни, – с понедельника по пятницу. Отправление из Уяра в 4:10, прибытие на станцию Красноярск в 7:19, отправление со станции Красноярск в 7:25, прибытие на станцию Красноярск Северный в 8:05», - рассказали в КрасЖД.

Эта электричка сквозная, поэтому пассажирам не придется делать пересадку на ЖД-вокзале, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

фото: КрасЖД